Bericht: Trainer Lechleiter in Ulm vor dem Aus

Trainer Robert Lechleiter steht beim kriselnden Fußball-Drittligisten SSV Ulm offenbar vor dem Aus. Einem Bericht der «Südwestpresse» zufolge soll die Trennung der Schwaben von dem 45-Jährigen sogar schon beschlossen sein. Eine offizielle Stellungnahme des Clubs gab es dazu bisher nicht. Ulms U19-Trainer Moritz Glasbrenner werde die Profimannschaft interimsmäßig übernehmen, hieß es in dem Bericht weiter.

Die Ulmer liegen vor dem siebten Spieltag nur knapp vor den Abstiegsplätzen. Das 1:3 (0:1) beim 1. FC Saarbrücken am Dienstag war bereits die dritte Niederlage in den vergangenen vier Liga-Partien. Am Sonntag kommt es zum Krisenduell mit dem ebenfalls schwach gestarteten SSV Jahn Regensburg.

SSV vom Verletzungspech verfolgt

Lechleiter, zuvor im Nachwuchs des Clubs tätig, hatte die Ulmer Profis im vergangenen März übernommen. Er hatte Aufstiegstrainer Thomas Wörle abgelöst, die Mannschaft phasenweise zwar wieder stabilisiert, den Abstieg aus der zweiten in die dritte Liga aber nicht mehr verhindern können. Insgesamt stand er in bislang 19 Pflichtspielen als Ulmer Chefcoach an der Seitenlinie.

Der SSV hat in der laufenden Saison auch mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. Nach Kapitän Johannes Reichert erlitt zuletzt auch Neuzugang Dominik Martinovic einen Kreuzbandriss und wird monatelang fehlen.