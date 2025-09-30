Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

3. Fußball-Liga: 3:2 in Havelse: SV Waldhof springt vorerst auf Rang sechs

3. Fußball-Liga

3:2 in Havelse: SV Waldhof springt vorerst auf Rang sechs

Der SV Waldhof Mannheim verspielt eine 0:2-Führung, gewinnt aber doch. Und macht einen guten Satz nach vorn.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Felix Lohkemper erzielte für Mannheim das zweite Tor in Havelse.
    Felix Lohkemper erzielte für Mannheim das zweite Tor in Havelse. Foto: Daniel Löb/dpa

    Der SV Waldhof Mannheim pirscht sich in Richtung Tabellenspitze der 3. Fußball-Liga. Bei Aufsteiger TSV Havelse siegten die Waldhöfer mit 3:2 (1:0). Damit rücken die Kurpfälzer vor den Mittwochspielen der 3. Fußball-Liga auf Rang sechs vor.

    Die Treffer für Mannheim erzielten Masca (11.), Felix Lohkemper (58.) und Nicklas Shipnoski (74.). John Xaver Posselt (60.) und Semi Belkahia (73.) sorgten für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Kurz vor Spielende musste Waldhofs Torhüter Thijmen Nijhuis verletzungsbedingt ausgewechselt werden. In der Nachspeizeit kassierte Havelses Noah Plume die Ampelkarte.

    Waldhof die bestimmende Mannschaft

    Der Waldhof, der mit der gleichen Elf ins Spiel ging wie bei der 6:1-Gala gegen Rot-Weiss Essen, hatte im ersten Abschnitt alles im Griff. Kurz vor der Führung durch Masca musste Nijhuis einen Lupfer von Marko Ilic entschärfen. Ansonsten war der Niederländer kaum gefordert. Der Waldhof verpasste es, mit einer höheren Führung in die Pause zu gehen.

    Der zweite Abschnitt war gekennzeichnet durch Treffer auf beiden Seiten innerhalb kürzester Zeit. Zunächst erhöhte Lohkemper, postwendend markierte Posselt den Anschlusstreffer. In seiner besten Phase glich der TSV durch Belkahia aus, doch der kurz zuvor eingewechselte Shipnoski nagelte den Ball im folgenden Angriff aus 16 Metern in die Maschen. Damit sorgte er für den zweiten Mannheimer Erfolg innerhalb von drei Tagen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden