Widerstand bei Polizeieinsatz in Lahr: 21-Jähriger beleidigt und bedroht die Beamten

Nach Angaben der Polizei wurden sie für den ersten Einsatz zu einem Streit zwischen zwei Männern gerufen. Die Beamten schlichteten die Auseinandersetzung. Zwei Stunden später kehrte ein 21-Jähriger mit weiteren Personen in die Straße zurück.

Mann wehrt sich gegen die Festnahme

Daraufhin wurde die Polizei erneut gerufen. Die Beamten nahmen den vermutlich betrunkenen Mann fest. Dabei leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten. Er muss sich nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.