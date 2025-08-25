Schwerverletzte bei Unfall in Zell: Sachschaden beträgt 3.500 Euro

Nach Angaben der Polizei war die 62-jährige Motorradfahrerin auf der Hauptstraße aus Richtung Oberharmersbach kommend unterwegs. Die 44-jährige Audi-Fahrerin bog rechts von der Sportstättenstraße auf die Hauptstraße ab. Dabei kam es zur Kollision. Die Motorradfahrerin hätte Vorfahrt gehabt. Trotz eines Ausweichversuchs konnte sie den Sturz nicht verhindern. Die 62-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden.

Gesamtschaden beträgt 3.500 Euro

Beim Audi der Unfallverursacherin entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Das Motorrad der Verletzten weist einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro auf.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.