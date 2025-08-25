Logo ka-news.de
Schwerverletzte bei Unfall in Zell: Sachschaden beträgt 3.500 Euro

Baden-Baden

Schwerverletzte bei Unfall in Zell: Sachschaden beträgt 3.500 Euro

Am Sonntag, 24. August, kollidierten gegen 16.45 Uhr eine Motorradfahrerin und eine Autofahrerin an der Kreuzung Sportstättenstraße zur Hauptstraße. Die Motorradfahrerin wurde schwer verletzt.
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: ka-news Reporter

    Nach Angaben der Polizei war die 62-jährige Motorradfahrerin auf der Hauptstraße aus Richtung Oberharmersbach kommend unterwegs. Die 44-jährige Audi-Fahrerin bog rechts von der Sportstättenstraße auf die Hauptstraße ab. Dabei kam es zur Kollision. Die Motorradfahrerin hätte Vorfahrt gehabt. Trotz eines Ausweichversuchs konnte sie den Sturz nicht verhindern. Die 62-Jährige musste mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Klinikum gebracht werden.

    Gesamtschaden beträgt 3.500 Euro

    Beim Audi der Unfallverursacherin entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro. Das Motorrad der Verletzten weist einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro auf.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

