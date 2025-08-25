Radfahrer kollidieren in Offenburg: Eine Person ist schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen 51-jährigen Mann auf einem Fahrrad und eine 54-jährige Frau auf einem Pedelec. Sie fuhren nebeneinander. Aufgrund von Unachtsamkeit und zu geringem Abstand stießen sie seitlich zusammen. Beide stürzten zu Boden.

Sachschaden beträgt 500 Euro

Die Pedelec-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 51-jährige Radfahrer wurde leicht verletzt. Beide trugen zum Unfallzeitpunkt keinen Schutzhelm. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.