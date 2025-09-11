Polizei sucht couragierte Zeugin nach Raub auf Jugendliche in Baden-Baden

In Baden-Baden kam es am Mittwoch vergangener Woche zu einem Raubüberfall auf zwei Jugendliche. Nach Angaben der Polizei geschah der Vorfall gegen 20.50 Uhr auf der Lichtentaler Allee. Zwei 14-Jährige wurden auf ihren Fahrrädern von einer Gruppe Jugendlicher grundlos verbal angegriffen. Die Angreifer forderten die Jugendlichen zunächst zum Anhalten auf. Als diese ihre Fahrt fortsetzten, folgten ihnen die Angreifer.

Im Bereich der Kaiserallee/Kapuzinerstraße wurden die beiden Jugendlichen erneut konfrontiert. Während einer fliehen konnte, wurde der andere vom Fahrrad gezogen. Ein weiteres Mitglied der Gruppe entwendete dann das Fahrrad. Der angegriffene Jugendliche konnte in die Lange Straße entkommen.

Passantin schlägt Täter in die Flucht

Dort traf er auf eine couragierte Passantin. Diese soll durch ihre laute und energische Ansprache die Verdächtigen in die Flucht geschlagen haben, hinterher geeilt und mit dem zuvor geraubten Fahrrad letztlich zurückgekehrt sein.

Weitere Passanten kamen dem Opfer ebenfalls zu Hilfe. Die Polizei sucht nun unter der Hinweisnummer 0781 212820 nach der Zeugin und weiteren Augenzeugen.

So sollen die Täter ausgesehen haben

Der mutmaßliche Angreifer, der den Jugendlichen vom Rad gezogen haben soll, wurde wie folgt beschrieben: etwa 16 bis 17 Jahre alt, zirka 1,78 Meter groß, schlank, dunkle lockige und seitlich rasierte Haare, sprach deutsch mit Akzent und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Jeans.

Die restlichen Angehörigen der Gruppierung wurden mit ähnlichem Aussehen beschrieben, jedoch mit unterschiedlichen Trainingsanzügen und Kapuzen/Mützen bekleidet.