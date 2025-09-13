Baden-Baden: Motorradfahrer (71) stirbt bei Unfall auf der B500

Ein Überholmanöver endete für einen Motorradfahrer (71) tragisch. Der Zweiradfahrer verstarb auf der Schwarzwaldhochstraße, nachdem er in den Gegenverkehr geraten war. Laut Polizeipräsidium Pforzheim ereignete sich der schwere Unfall am Freitag, 12. September 2025, gegen 16:00 Uhr.

Zusammenstoß mit dem vorfahrenden Auto als Unfallursache

Der Suzukifahrer fuhr von der Passhöhe Ruhestein südlich in Richtung Alexanderschanze. Nachdem er den vor sich fahrenden VW überholt hatte, stieß er beim Wiedereinscheren gegen das vor ihm fahrende Auto. Dadurch wurde er auf die Gegenbahn geschleudert, wo der Motorradfahrer mit einem BMW kollidierte. Zudem erfasste der zuvor von ihm überholte VW den 71-jährigen Mann.

Durch den mehrfachen Zusammenstoß zog sich der Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Der 71-jährige Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Bis 22:15 Uhr war die B500 wegen dem Unfall gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 70.000 Euro.