Tierdrama bei Baden-Baden: Rehkitz von Schnellstraße gerettet

Ein kleines Rehkitz ist von einem Jagdpächter von einer stark befahrenen Bundesstraße bei Baden-Baden gerettet worden. Ein Zeuge habe das Tier auf Höhe der Autobahnauffahrt auf der Straße entdeckt, teilte die Polizei mit. Bis der Jäger kam, habe sich der Finder um das Reh gekümmert: Er trug es auf die sicheren Rücksitze seines Wagens.

Laut dem Deutschen Jagdverband (DJV) sollten wilde Jungtiere nicht angefasst werden. Demnach kann es passieren, dass sie durch den Menschengeruch von den Eltern verstoßen werden. In dem Fall dürfte der Helfer jedoch richtig gehandelt haben, sagte ein Polizeisprecher. Die Gefahr auf der B500 habe überwogen.