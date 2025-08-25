Tabakgeschäft in Kehl überfallen – Flüchtiger mit Polizeihubschrauber gesucht

Die Fahndung nach dem Flüchtigen dauert weiterhin an. Neben mehreren Polizeistreifen ist ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Polizei sucht Zeugen

Er trug einen roten Pullover sowie eine kurze Hose. Nach Angaben des Ladenbesitzers war er mit einer Pistole bewaffnet. Die Polizei bittet potenzielle Zeugen des Vorfalls, sich nicht in Gefahr zu bringen und unter folgender Telefonnummer zu melden: 0781-212820.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.