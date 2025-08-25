Logo ka-news.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Baden
Icon Pfeil nach unten

Kehl: Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf Tabakgeschäft

Polizeibericht aus Kehl

Tabakgeschäft in Kehl überfallen – Flüchtiger mit Polizeihubschrauber gesucht

Am Freitagmittag, 22. August, überfiel ein noch unbekannter Mann ein Tabakgeschäft in der Hauptstraße. Er habe daraufhin ohne Beute die Flucht zu Fuß ergriffen.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Die Fahndung nach dem Flüchtigen dauert weiterhin an. Neben mehreren Polizeistreifen ist ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

    Polizei sucht Zeugen

    Er trug einen roten Pullover sowie eine kurze Hose. Nach Angaben des Ladenbesitzers war er mit einer Pistole bewaffnet. Die Polizei bittet potenzielle Zeugen des Vorfalls, sich nicht in Gefahr zu bringen und unter folgender Telefonnummer zu melden: 0781-212820.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden