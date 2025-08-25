Logo ka-news.de
Kehl: 52-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Polizeibericht aus Kehl

52-Jähriger in Kehl schwer verletzt: Unfallverursacher flüchtet

Ein Fußgänger wurde am Samstagnachmittag, 23. August, im Stefan-Zweig-Weg von einem Auto erfasst. Der Fahrer flüchtete zu Fuß. Die Polizei ermittelt.
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: ka-news Reporter

    Am Samstagnachmittag, 23. August, kam es im Stefan-Zweig-Weg zu einem Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei fuhr ein 22-Jähriger mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit in eine Rechtskurve. Er erfasste einen 52-jährigen Anwohner, der am Straßenrand arbeitete. Dieser erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der mutmaßliche Unfallverursacher verständigte zunächst den Notruf. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, floh er zu Fuß. Sein Fahrzeug ließ er am Unfallort zurück.

    Täter gefunden

    Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieb der 22-Jährige verschwunden. Durch Zeugenaussagen konnte die Identität des Mannes ermittelt werden. Der Verkehrsdienst Offenburg hat die Ermittlungen gegen den 22-Jährigen aufgenommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

