Einbruch in leer stehendes Hotel in Freudenstadt: Unbekannte entwenden Gitarren

Einbruch in leer stehendes Hotel in Freudenstadt: Unbekannte entwenden Gitarren

In der Nacht auf Freitag, 22. August, drangen Unbekannte in ein leer stehendes Hotel in der Lauterbadstraße ein. Sie stahlen Gitarren und weitere Veranstaltungsgegenstände. Die Polizei ermittelt.
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei brachen die Täter vermutlich ein Fenster auf. Im Gebäudeinneren entwendeten sie zwei Gitarren und weitere Gegenstände, die für Veranstaltungen verwendet werden.

    Zeugen gesucht

    Ob ein Zusammenhang mit anderen Einbrüchen in der Region besteht, ist derzeit noch unklar. Die Polizeibehörden ermitteln dazu. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07441 536-310 zu melden.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

