Einbruch in leer stehendes Hotel in Freudenstadt: Unbekannte entwenden Gitarren

Nach Angaben der Polizei brachen die Täter vermutlich ein Fenster auf. Im Gebäudeinneren entwendeten sie zwei Gitarren und weitere Gegenstände, die für Veranstaltungen verwendet werden.

Zeugen gesucht

Ob ein Zusammenhang mit anderen Einbrüchen in der Region besteht, ist derzeit noch unklar. Die Polizeibehörden ermitteln dazu. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07441 536-310 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.