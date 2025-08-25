Einbruch in Baden-Baden: Elektronik im Wert von 1.000 Euro gestohlen

Nach Angaben der Polizei drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam durch ein Fenster in die Wohnung ein. Er stahl mehrere elektronische Geräte wie Smartphones und eine Playstation. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07221 680 0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.