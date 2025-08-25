Logo ka-news.de
Einbruch in Baden-Baden: Elektronik im Wert von 1.000 Euro gestohlen

Baden-Baden

Einbruch in Baden-Baden: Elektronik im Wert von 1.000 Euro gestohlen

Im Zeitraum von Sonntag, 24. August, um 20.30 Uhr bis Montag, 25. August, um 1.30 Uhr brach ein Unbekannter in eine Wohnung in der Uhlandstraße ein. Er entwendete elektronische Geräte, darunter Smartphones und eine Playstation.
Von Redaktion ka-news.de
    • |
    • |
    • |
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam durch ein Fenster in die Wohnung ein. Er stahl mehrere elektronische Geräte wie Smartphones und eine Playstation. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07221 680 0 zu melden.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

