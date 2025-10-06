Logo ka-news.de
Diebstahl in Baden-Baden: Bierkisten gestohlen!

Zwei Unbekannte stehlen Bierkisten; laut Polizei wird ein Zeuge verletzt. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls in der Lichtentaler Straße.
    (Symbolbild)
    (Symbolbild) Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei entwendeten zwei Unbekannte am Sonntagabend, 5. Oktober, gegen 20 Uhr mehrere Bierkisten aus dem Lagerraum eines Restaurants in der Lichtentaler Straße. Unweit des Tatorts stellten sie die Kisten ab und nahmen einzelne Flaschen heraus.

    Zeugen gesucht

    Ein Zeuge stellte die Männer, worauf einer ihn mit einer Flasche angriff und verletzte. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Das Polizeipräsidium Offenburg leitete Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls ein. Die Täter blieben bislang unbekannt. Für sachdienliche Hinweise nennt die Polizei die Rufnummer 0781/21 2820.

    Quelle: Polizeipräsidium Offenburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

