Baden-Baden: Radfahrer kollidiert mit Fußgängerin und flüchtet

Nach Angaben der Polizei kam es Freitagmorgen gegen 7.45 Uhr auf der Lange Straße auf Höhe Hindenburgplatz zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Die Fußgängerin nutzte den linken Gehweg in Richtung Festspielhaus. Der Radfahrer kam ihr verbotswidrig auf dem Gehweg entgegen und es kam zur Kollision.

Polizei sucht Zeugen

Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Als sie den Fahrradfahrer mit seinem Fehlverhalten konfrontierte, soll dieser aggressiv reagiert haben, woraufhin sie ihn mit der Verständigung der Polizei konfrontierte. Darauf soll er sich umgedreht haben und in Richtung Stadtmitte weggefahren sein.

Zur gesuchten Person liegt eine Beschreibung vor: Männlich, schwarze Dreadlocks, bunte Jacke, schwarze Hose. Das Fahrrad soll ein Mountainbike der Marke Bulls mit überwiegend weißem Rahmen ohne Gepäckträger sein. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder der Person geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07221 32172 beim Polizeiposten Baden-Baden-Mitte zu melden.