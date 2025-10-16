Baden-Baden: Polizei entdeckt Schlagstock nach Verdacht auf Roller-Diebstahl

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg meldete ein Zeuge am Mittwochabend gegen 22 Uhr Jugendliche, die sich in der Baden-Badener Mühlengasse an einem Vespa-Roller zu schaffen machten. Er hörte drei männliche Stimmen. Eine Beschreibung konnte er nicht abgeben.

Jugendlicher führt Schlagstock mit

Einsatzkräfte trafen kurz darauf drei Jugendliche in der Nähe an. Die Beamten führten eine Personenkontrolle durch. Zwei Jugendliche blieben nach den Maßnahmen vor Ort auf freiem Fuß. Ein Dritter führte einen verbotenen Schlagstock mit.

Die Polizei brachte ihn auf das Revier. Dort erfolgte die Übergabe an ein Elternteil. Ihn erwartet eine Anzeige. Hinsichtlich des versuchten Diebstahlsdeliktes am Roller dauern die Ermittlungen an.