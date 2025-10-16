Logo ka-news.de
Baden-Baden: Polizei entdeckt Schlagstock nach Verdacht auf Roller-Diebstahl

Baden-Baden: Polizei entdeckt Schlagstock nach Verdacht auf Roller-Diebstahl

Ein Zeuge hat Unbekannte in Baden-Baden bei einem möglichen Vespa-Diebstahl gestört. Bei einer Kontrolle Jugendlicher findet die Polizei daraufhin einen Schlagstock.
    Nach Angaben des Polizeipräsidiums Offenburg meldete ein Zeuge am Mittwochabend gegen 22 Uhr Jugendliche, die sich in der Baden-Badener Mühlengasse an einem Vespa-Roller zu schaffen machten. Er hörte drei männliche Stimmen. Eine Beschreibung konnte er nicht abgeben.

    Jugendlicher führt Schlagstock mit

    Einsatzkräfte trafen kurz darauf drei Jugendliche in der Nähe an. Die Beamten führten eine Personenkontrolle durch. Zwei Jugendliche blieben nach den Maßnahmen vor Ort auf freiem Fuß. Ein Dritter führte einen verbotenen Schlagstock mit.

    Die Polizei brachte ihn auf das Revier. Dort erfolgte die Übergabe an ein Elternteil. Ihn erwartet eine Anzeige. Hinsichtlich des versuchten Diebstahlsdeliktes am Roller dauern die Ermittlungen an.

