1,6 Promille: Alkoholisierter Radfahrer kollidiert mit geparktem Auto in Freudenstadt

Am Samstag, 23. August, kollidierte gegen 21.30 Uhr ein E-Bike-Fahrer mit einem geparkten Auto in der Straße "Am Schäferstich". Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei stellte bei ihm etwa 1,6 Promille fest.
Von Redaktion ka-news.de
    Symbolbild.
    Symbolbild. Foto: Thomas Riedel

    Nach Angaben der Polizei fuhr der 52-Jährige auf einen geparkten Fiat auf. Durch den Aufprall erlitt er leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei eine Alkoholisierung des E-Bike-Fahrers fest. Ein Atemalkoholvortest ergab rund 1,6 Promille. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

    Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

