1,6 Promille: Alkoholisierter Radfahrer kollidiert mit geparktem Auto in Freudenstadt

Nach Angaben der Polizei fuhr der 52-Jährige auf einen geparkten Fiat auf. Durch den Aufprall erlitt er leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei eine Alkoholisierung des E-Bike-Fahrers fest. Ein Atemalkoholvortest ergab rund 1,6 Promille. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Quelle: Polizeipräsidium Pforzheim / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.