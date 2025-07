Aggressiver 64-Jähriger schockt Baden-Baden: Ausländerfeindliche Parolen und gefährliche Attacke mit Spray!

Ein Mann skandierte am Klosterplatz Parolen und attackierte einen Passanten. Die Polizei nahm ihn fest und stellte Haftbefehl fest.

Am Sonntagabend, 20. Juli, soll ein 64-jähriger Mann im Bereich des Klosterplatzes in Baden-Baden Lichtental ausländerfeindliche Parolen geäußert haben. Nach Polizeiangaben sprühte er zudem einem Passanten, der schlichten wollte, Tierabwehrspray in die Augen. Der Mann verließ daraufhin den Tatort in Richtung Kirche.

Baden-Baden, Klosterplatz als Tatort

Der mutmaßliche Täter stürzte auf seiner Flucht. Die Polizei nahm ihn wenig später in der Nähe fest. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass er wegen Beleidigungen bereits per Haftbefehl gesucht wurde. Nun erwartet ihn ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung. Der Vorfall gegen 19 Uhr.

Quelle: Polizeipräsidium Offenburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.