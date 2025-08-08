Pannen-Rekordhalter: Mit diesem Auto bleiben Sie am wahrscheinlichsten liegen

Wenn das Auto plötzlich nicht mehr startet oder mitten auf der Landstraße den Dienst verweigert, ist der Pannendienst die letzte Hoffnung. Wie vermeidet man aber am besten eine teure Panne? Die aktuelle Pannenstatistik des ADAC zeigt: Nicht alle Autos sind gleich zuverlässig. Während sich die einen als nahezu unverwüstlich erweisen, entpuppen sich andere als wahre Pannen-Kandidaten.

Autos mit den meisten Pannen - Elektroauto oder Verbrenner?

Mehr als 3,6 Millionen Mal rückte der ADAC im Jahr 2024 aus – ein neuer Höchstwert. Und obwohl immer mehr Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs sind, schlagen sich diese im Vergleich zu ihren Verbrenner-Kollegen deutlich besser. Im Schnitt verzeichneten Elektroautos 3,8 Pannen je 1.000 Fahrzeuge – das sind weniger als halb so viele wie bei Fahrzeugen mit Benzin- oder Dieselmotor, die im selben Alter (zwei bis vier Jahre) auf 9,4 Pannen pro 1.000 Fahrzeuge kommen.

Elektrofahrzeuge gelten nicht nur als leise und umweltfreundlich, sie sind offenbar auch zuverlässiger. Das zeigt sich auch am Verhältnis zwischen Fahrzeugbestand und Pannenhäufigkeit: Während sich der Bestand an E-Autos um 97 Prozent erhöhte, stieg die Zahl der Elektro-Pannen nur um 46 Prozent. Mit anderen Worten: Je mehr E-Autos es gibt, desto geringer scheint ihr Anteil am Pannengeschehen zu werden.

Welches Auto hat am wenigsten Pannen?

Wie zuverlässig Autos sind, hängt aber nicht automatisch damit zusammen, ob es sich um einen Verbrenner oder ein E-Auto handelt. Am besten schnitt in der Statistik der MINI (zwei Jahre alt) ab. Er kam auf lediglich 0,3 Pannen pro 1.000 Fahrzeuge. Auch der Audi A4 (0,4 Pannen) und das Tesla Model 3 (0,5 Pannen) zeigten vorbildliche Werte. Insgesamt konnten sich zwölf Modelle mit einer Pannenkennzahl unter 1 in die Bestenliste eintragen.

Welches Auto hat die höchste Pannenwahrscheinlichkeit?

Besonders bitter trifft es in diesem Jahr den Hersteller Toyota. Insbesondere der Toyota C-HR (Baujahr 2020) fiel mit 63,1 Pannen pro 1.000 Fahrzeuge negativ auf. Mit dieser hohen Pannen-Anzahl ist er in diesem Jahr Pannen-Rekordhalter. Aber auch andere Toyota-Modelle (Toyota RAV4, Yaris und Yaris Cross) zeigten sich nicht als besonders zuverlässig. Schuld daran waren häufig wohl Probleme mit der Starterbatterie. Laut ADAC hat Toyota aber bereits reagiert und neue, leistungsfähigere Batterien eingeführt.

Übrigens: Wenn das Auto auf einmal nicht mehr anspringt, ist häufig die Batterie das Problem. Nicht immer muss gleich die Pannenhilfe her. Häufig reicht es, das Auto mithilfe eines anderen Autos zu überbrücken.

