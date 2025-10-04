Drei Verletzte bei schwerem Unfall in Langensteinbach

Am späten Freitagabend, 3. Oktober, hat sich am Ortseingang von Karlsbad-Langensteinbach ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 22.36 Uhr war ein Mini aus Richtung Waldbronn kommend alleinbeteiligt über einen Kreisverkehr geschleudert und erst einige Meter weiter zum Stillstand gekommen.

Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten am Freitagabend drei Verletzte nach einem Unfall in Langensteinbach. Foto: Tim Müller / Einsatzreport24

In dem Fahrzeug saßen drei Personen. Sie wurden allesamt verletzt, vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in umliegende Kliniken gebracht.

Die Freiwillige Feuerwehr Karlsbad rückte mit zahlreichen Kräften an, um die Unfallstelle abzusichern. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Polizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.