Karlsbad-Langensteinbach: Mini schanzt über Kreisverkehr – drei Verletzte

Karlsbad-Langensteinbach

Drei Verletzte bei schwerem Unfall in Langensteinbach

Am Freitagabend, 3. Oktober, ist in Karlsbad-Langensteinbach ein Kleinwagen über einen Kreisverkehr geschleudert. Alle drei Insassen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Großeinsatz, die Polizei ermittelt zur Unfallursache.
Von Sebastian Goddemeier
    Ein Mini schanzte in Karlsbad-Langensteinbach über einen Kreisverkehr – drei Menschen wurden verletzt. Foto: Tim Müller / Einsatzreport24

    Am späten Freitagabend, 3. Oktober, hat sich am Ortseingang von Karlsbad-Langensteinbach ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 22.36 Uhr war ein Mini aus Richtung Waldbronn kommend alleinbeteiligt über einen Kreisverkehr geschleudert und erst einige Meter weiter zum Stillstand gekommen.

    Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten am Freitagabend drei Verletzte nach einem Unfall in Langensteinbach.
    Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten am Freitagabend drei Verletzte nach einem Unfall in Langensteinbach. Foto: Tim Müller / Einsatzreport24

    In dem Fahrzeug saßen drei Personen. Sie wurden allesamt verletzt, vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in umliegende Kliniken gebracht.

    Die Freiwillige Feuerwehr Karlsbad rückte mit zahlreichen Kräften an, um die Unfallstelle abzusichern. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die Polizei Karlsruhe hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

