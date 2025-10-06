Logo ka-news.de
Karlsbad-Langensteinbach: Auto überschlägt sich im Kreisverkehr - zwei Kinder verletzt

Karlsbad-Langensteinbach

Alkoholisierte Fahrerin überschlägt sich mit Auto – zwei Kinder verletzt

In Karlsbad-Langensteinbach hat sich am Freitagabend eine alkoholisierte Autofahrerin in einem Kreisverkehr überschlagen. Die 37-Jährige war mit zwei Kindern unterwegs. Alle drei kamen leicht verletzt ins Krankenhaus.
Von Sebastian Goddemeier
    •
    •
    •
    Ein Mini schanzte in Karlsbad-Langensteinbach über einen Kreisverkehr – drei Menschen wurden verletzt.
    Ein Mini schanzte in Karlsbad-Langensteinbach über einen Kreisverkehr – drei Menschen wurden verletzt.

    Unfall auf 562 in Richtung Langensteinbach

    Am späten Freitagabend, 3. Oktober, hat sich in Karlsbad-Langensteinbach ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei geschah der Unfall gegen 22.30 Uhr auf der Landstraße 562 in Fahrtrichtung Langensteinbach.

    Eine 37 Jahre alte Autofahrerin verlor offenbar aufgrund erheblicher Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Pkw. Das Fahrzeug überfuhr die Verkehrsinsel eines Kreisverkehrs, überschlug sich und kam schließlich wieder auf den Rädern zum Stehen.

    Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten am Freitagabend drei Verletzte nach einem Unfall in Langensteinbach.
    Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten am Freitagabend drei Verletzte nach einem Unfall in Langensteinbach.

    Zwei Kinder bei Unfall leicht verletzt

    In dem Wagen befanden sich neben der Fahrerin ein vierjähriges und ein siebenjähriges Kind. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

    Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, eingeleitet.

