Alkoholisierte Fahrerin überschlägt sich mit Auto – zwei Kinder verletzt

Unfall auf 562 in Richtung Langensteinbach

Am späten Freitagabend, 3. Oktober, hat sich in Karlsbad-Langensteinbach ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei geschah der Unfall gegen 22.30 Uhr auf der Landstraße 562 in Fahrtrichtung Langensteinbach.

Eine 37 Jahre alte Autofahrerin verlor offenbar aufgrund erheblicher Alkoholisierung und nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Pkw. Das Fahrzeug überfuhr die Verkehrsinsel eines Kreisverkehrs, überschlug sich und kam schließlich wieder auf den Rädern zum Stehen.

Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten am Freitagabend drei Verletzte nach einem Unfall in Langensteinbach. Foto: Tim Müller / Einsatzreport24

Zwei Kinder bei Unfall leicht verletzt

In dem Wagen befanden sich neben der Fahrerin ein vierjähriges und ein siebenjähriges Kind. Alle drei Insassen wurden leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren, unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, eingeleitet.