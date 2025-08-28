Führerschein: Wer darf noch 7,5 Tonnen fahren?

In Deutschland steht allen Führerscheinklassen ein Buchstabe voran. Dabei sind die Fahrerlaubnisklassen B und BE die typischen Pkw-Fahrzeugklassen. Das war nicht immer so: Wer beispielsweise vor 1999 einen Pkw-Führerschein der Klasse 3 besaß, durfte laut dem Kraftfahrt-Bundesamt auch Lkw mit bis zu 7500 Kilogramm fahren. Und heute? Wer darf einen Lkw bis 7,5 Tonnen fahren? Die Antwort lesen Sie im Text.

Übrigens: Die EU hat seit 1999 mehrere Führerschein-Verordnungen auf den Weg gebracht. Die geplante 4. Führerscheinrichtlinie könnte auch einige Neuerungen für Wohnmobile und Camper bedeuten.

EU-Führerschein: Mit den Scheckkarten ändern sich auch die Führerscheinklassen

1999 wurde laut ADAC der EU-Führerschein im Scheckkartenformat eingeführt. Seitdem hat sich nicht nur das Material des einstigen „Lappen“ geändert, sondern auch die Führerscheinklassen. Fortan gab es grob gesagt B-Klassen für Pkw und kleine Anhänger, C-Klassen für Lkw und A-Klassen für Zweiräder aller Art. Wie wirkte sich das auf Fahrzeuge mit bis zu 7,5 Tonnen aus?

Kann man mit einem alten Führerschein noch Lkw fahren?

„Mit dieser Änderung wurde das Recht, in Deutschland mit dem Pkw-Führerschein 7,5-Tonner zu fahren, abgeschafft“, schreibt der Fahrlehrerverband Baden-Württemberg auf seiner Website. Allerdings erlosch mit der neuen EU-Führerschein-Verordnung nicht die Gültigkeit der alten Führerscheinklassen. Der ADAC schreibt hierzu: „Wer noch den alten Dreier [Anm. d. Red.: Führerscheinklasse 3] besitzt, kann damit Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 7,5 Tonnen fahren. Es können sogar Gespanne bis zu zwölf Tonnen gefahren werden, wenn das Zugfahrzeug ein maximal zulässiges Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen hat.“

Grundsätzlich gibt es in diesem Zuge Entwarnung: Wer sich das Recht erworben hat, einen 7,5-Tonner zu fahren, der hat dieses auch nach der Führerscheinänderung. Trotzdem müssen alle Führerscheine nach einer EU-Verordnung in den dafür zuständigen Führerscheinstellen umgetauscht werden. Unsere Tabelle sagt Ihnen, wann Sie an der Reihe sind.

Wer nun seine alte Fahrerlaubnis mit der Führerscheinklasse 3 umtauscht, hat laut dem ADAC dadurch „keinerlei Nachteil“ zu befürchten. Betroffene dürfen weiterhin Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 7,5 Tonnen und Gespanne bis zu 18,75 Tonnen fahren. Um große Gespanne von über zwölf Tonnen fahren zu dürfen, müssen Inhaber der Führerscheinklasse 3 jedoch bestimmte Fristen und Gesundheitsuntersuchungen beachten.

EU-Führerschein: Welche Führerscheinklasse braucht es für 7,5 Tonnen?

Grundsätzlich gilt demnach: Diejenigen, die im Besitz eines „neuen“ Führerscheins sind, dürfen mit einer Pkw-Klasse (B, BE) keinen Lkw mehr fahren. Doch welche Führerscheinklasse braucht es nun, um einen 7,5-Tonner zu fahren?

In Deutschland und der EU ist zum Führen eines Lastkraftwagens seit einiger Zeit hierfür die Führerscheinklasse C1 nötig. Besitzer einer solchen Fahrerlaubnis dürfen Lkw bis 7500 Kilogramm fahren sowie bis zu acht Personen (zuzüglich Fahrer) und einen Anhänger bis 750 Kilogramm mitführen.

Übrigens: Den Führerschein zu machen, ist ein teures Unterfangen in Deutschland. Wir sagen, mit welchen Kosten Sie rechnen müssen.