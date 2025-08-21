Führerschein-App: Ab wann muss man den klassischen Führerschein nicht mehr dabei haben?

Die Digitalisierung von Fahrzeugpapieren war eines der Ziele, das SPD, Grüne und FDP in den Koalitionsvertrag geschrieben hatten. Auf den letzten Metern vor der Bundestagswahl 2025 hatte Verkehrsminister Volker Wissing dann noch einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht, der den digitalen Führerschein möglich macht. Eine Art Vorarbeit für die künftige Regierung. Mittlerweile ist eine Testphase gestartet.

Führerschein-App: Wie soll der digitale Führerschein funktionieren?

Die Idee des digitalen Führerscheins ist laut eines Berichts von BR24 einfach: Der Führerschein soll in einer App gespeichert werden, in der er jederzeit mit dem Handy aufgerufen werden kann. In der App sollen alle wichtigen Daten vorhanden sein und nur die Unterschrift fehlen. Dadurch müsste der Papier- oder Kartenführerschein nicht mehr mitgeführt werden. Der digitale Führerschein bilde dadurch „die Basis für die Digitalisierung der Fahrzeugpapiere, damit künftig der Kartenführerschein oder der Papier-Fahrzeugschein zu Hause bleiben“ könne, sagte Wissing.

Laut Angaben des Verkehrsministers wird die offizielle App in Zusammenarbeit des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) und der Bundesdruckerei entwickelt. Im Laufe des Jahres 2025 soll die Testphase starten. In dieser wird eine Test-App eingesetzt, was womöglich keine schlechte Idee ist. Denn 2021 hatte der damalige Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) eine Führerschein-App vorgestellt, bei der Sicherheitsprobleme und technische Schwierigkeiten auftraten. Laut des Berichts von BR24 musste diese nach wenigen Tagen wieder abgeschaltet werden.

Digitaler Führerschein als Erleichterung für Autofahrer?

Der digitale Führerschein soll eine Ergänzung zum Papier- oder Kartenführerschein sein. Laut der Bild könnten durch seine Einführung viele Verwaltungsprozesse vereinfacht werden. So könnten Autofahrerinnen und Autofahrer online die Verlängerung, den Umtausch und den Ersatz des Führerscheins abwickeln. Sie müssen nur noch das Handy dabeihaben, was für die meisten keine Umstellung bedeuten dürfte. Die Nutzung der App soll kostenlos sein.

Auch der ADAC sieht durch die Führerschein-App Erleichterungen für Autofahrerinnen und Autofahrer kommen. Allerdings weist der größte Verkehrsclub Europas auch auf Fallstricke hin. So müsse bei der Umsetzung des digitalen Führerscheins geklärt werden, wie der Entzug der Fahrerlaubnis und Fahrverbote in einer Polizeikontrolle schnell erkannt werden könnten. Der ADAC fordert, dass die herkömmlichen Führerscheinpapiere erhalten bleiben müssen, auch wenn der digitale Führerschein eingeführt wird.

Wann kommt der digitale Führerschein?

Wie schnell die Führerschein-App für alle Autofahrerinnen und Autofahrer nutzbar sein wird, dürfte vom Erfolg der Testphase abhängen. Zunächst würde der digitale Führerschein aber nur in Deutschland gelten. Die Europäische Union (EU) arbeitet ebenfalls an einem digitalen Führerschein. Durch die 4. Führerscheinrichtlinie könnte dieser noch im Jahr 2025 beschlossen werden. „Die Einführung eines EU-weit gültigen digitalen Führerscheins hängt jedoch nicht nur von den nationalen Rahmenbedingungen ab, sondern insbesondere auch von Verabschiedung und Umsetzung der 4. EU-Führerschein-Richtlinie“, schreibt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMVD).

Übrigens: Robert Habeck (Grüne) plante einen Führerscheinzuschuss. Was nun aus dem Plan wird, ist ungewiss.

Auch digitaler Fahrzeugschein soll kommen

Noch vor dem digitalen Führerschein dürfte der digitale Fahrzeugschein kommen. „Mit der i-Kfz-App wird der Fahrzeugschein digital: einfach, sicher und jederzeit griffbereit auf dem Smartphone. Die App ermöglicht es, die Zulassungsbescheinigung bequem zu verwalten, zu teilen und im Alltag zu nutzen – etwa bei Verkehrskontrollen oder beim Fahrzeugverleih“, wirbt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV). Ein weiterer Vorteil: „Die Mitführpflicht des Fahrzeugscheins in Papierform entfällt in Deutschland. Außerdem können mehrere Fahrzeugscheine gleichzeitig in der App hinterlegt werden“, erläutert das BMDV.

Laut dem BMDV waren die 2500 Plätze für die Testphase, die im April 2025 startete, innerhalb kürzester Zeit vergeben. „Schon während der Testphase erfüllt der digitale Fahrzeugschein die Mitführungspflicht der herkömmlichen Papierform. Dennoch empfiehlt es sich aktuell, das Papierdokument weiterhin mitzuführen – da die neue Rechtslage möglicherweise noch nicht überall bekannt ist“, rät der BMVD allen Personen, die an der Testphase teilnehmen.

Für den digitalen Fahrzeugschein legte das BMVD bereits einen Zeitplan vor.. „Nach Abschluss der Pilotierung wird die App voraussichtlich ab dem zweiten Halbjahr 2025 für iOS und Android zum Download über die jeweiligen App-Stores angeboten und für alle Bürgerinnen und Bürger nutzbar sein“, heißt es auf der Website des Ministeriums.