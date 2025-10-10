Auto-Panne: Warum bleiben E-Autos seltener liegen?

Viele Autofahrerinnen und Autofahrer, die gerade auf der Suche nach einem neuen Auto sind, stellen sich eine Frage: Elektroauto oder Verbrenner? Bei der Entscheidungsfindung gibt es einige Faktoren, die eine Rolle spielen. Einer davon ist die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge. Die aktuelle Pannenstatistik des ADAC legt nun nahe, dass E-Autos weniger Pannen haben als Pkw mit Diesel- oder Benzinmotor. Woran liegt das?

Elektroautos vs. Verbrenner: die Pannenstatistik

Der Unterschied in der Pannenstatistik 2025 des ADAC ist deutlich: Elektroautos, die zwei bis vier Jahre alt sind, fielen mit 3,8 Pannen pro 1000 Fahrzeuge auf. Gleichaltrige Verbrenner kamen auf 9,4 Pannen. Bei vier Jahre alten Verbrennern rückte die Straßenwacht bei 12,9 pro 1000 Fahrzeugen aus. Bei gleichaltrigen E-Autos kam es zu 8,5 Einsätzen. „Die aktuellen Zahlen bestätigen die Tendenz, dass Elektroautos zuverlässiger sind als Verbrenner“, zieht der ADAC ein Fazit.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Vorsprung größer geworden, den sich E-Autos in diesem Zuge erarbeitet haben. Allerdings ist die Zahl der Pannen bei Elektroautos gestiegen, was vor allem auf mehr zugelassene Fahrzeuge auf deutschen Straßen zurückzuführen ist. 2024 registrierte der ADAC 43.678 Pannen bei Elektroautos, was einen Zuwachs von 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Der ADAC weist darauf hin, dass die Vergleichbarkeit von Pkw mit Verbrennungsmotor und Elektroanbietern derzeit nicht leicht sei. Das liege vor allem am Alter der Fahrzeuge. Das Kraftfahrt-Bundesamt gibt das Durchschnittsalter von zugelassenen Autos in Deutschland auf rund zehn Jahre an. E-Autos sind im Schnitt deutlich jünger. Da mit dem Alter von Fahrzeugen deren Anfälligkeit für Pannen stiegt, ist ein Vergleich über den kompletten Bestand „unfair“, meint der ADAC – und schreibt: „Es bleibt weiter spannend, wie sich das Thema in den nächsten Jahren entwickeln wird.“

Übrigens: Union und SPD planen eine neue E-Auto-Förderung. Außerdem ist Rauchen im Auto in manchen Ländern verboten – zumindest unter bestimmten Umständen.

Auto-Pannen: Warum schneiden Elektroautos besser ab als Verbrenner?

Laut dem ADAC könnte der Pannen-Vorteil von Elektroautos vor allem an einem Lernprozess der Hersteller liegen. Mittlerweile konnten viele „anfängliche Probleme und Schwachstellen“ bei E-Autos behoben werden. Die Bauteile könnten ebenfalls einen Faktor darstellen.

Elektroautos benötigen kein Motoröl, welches auf Dauer den Motor verschmutzen und schädigen kann. Auch Teile wie Ventile, Kolben oder Turbolader werden nicht benötigt, Fahrzeuge mit Elektromotor kommen oftmals nur mit einem Rotor aus. Die logische Folge: Gerade beim Motor und dem Motormanagement hat der ADAC im Schnitt weniger Pannen bei E-Autos registriert. Ein weiterer Vorteil: Bei Elektroautos entsteht weniger Abwärme, die für einen höheren Verschleiß verantwortlich ist.

Elektroautos haben bezüglich Pannen aber auch Schwächen. Probleme mit der Bordelektronik können sich vor allem auf die Starterbatterie auswirken. Diese ist bei E-Autos wie Verbrennern die häufigste Ursache für Pannen. Bei Elektroautos ist Starterbatterie laut dem ADAC für 50 Prozent der Pannen verantwortlich. Bei Verbrennern liegt der Wert bei 45 Prozent.