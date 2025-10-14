Alkohol am Steuer: Wie viel Promille darf man beim Autofahren haben?

Viele kennen das: Man ist zu Gast bei einer Feier, bei der auch Bier, Wein und Sekt fließen. Danach muss man mit dem Auto nach Hause fahren. Sobald es Zeit ist, zu gehen, fragt man sich besorgt, ob das zweite Glas Sekt vielleicht zu viel war. Man kann nicht nur in eine Polizeikontrolle geraten und muss in dem Fall mit Konsequenzen rechnen. Es kann auch schnell gefährlich werden: Im Jahr 2023 hat die Polizei laut Statistischem Bundesamt 37.172 Verkehrsunfälle registriert, bei denen Alkohol im Spiel war. Hier erfahren Sie, wie viel Promille beim Autofahren erlaubt sind, nach wie vielen alkoholischen Getränken Sie noch sicher fahren können und was passiert, wenn Sie mit erhöhtem Blutalkohol von der Polizei angehalten werden.

Übrigens: Es gibt einige Dinge neben dem erhöhten Promillewert, die beim Autofahren verboten sind. Auch für das Autofahren unter Cannabiseinfluss gibt es inzwischen Regelungen in Form des neuen THC-Grenzwertes.

Wie viel Promille ist erlaubt beim Autofahren?

Bei der Promillegrenze gibt es verschiedene Vorschriften für unterschiedliche Fahrergruppen. Für Fahranfängerinnen und Fahranfänger in der zweijährigen Probezeit und für alle unter 21 Jahren gilt eine Promillegrenze von 0,0 Promille, schreibt bussgeldkatalog.org. Für alle anderen Fahrerinnen und Fahrer gilt eine Promillegrenze von 0,5.

Auch, wenn es gesetzlich festgelegte Promillegrenzen gibt, sollte man sich darüber im Klaren sein, dass Alkohol sich unterschiedlich stark auswirken kann und auch schon bei geringerem Blutalkoholwert die Wahrnehmung eingeschränkt ist. Laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung lassen ab 0,3 Promille das Sehvermögen und die Bewegungskoordination nach. Ab etwa 0,5 Promille nehme zusätzlich die Reaktionsfähigkeit ab und man könne Geschwindigkeiten schlechter einschätzen. Hier setze bereits ein Tunnelblick ein. Bei 0,8 Promille kämen dann Gleichgewichtsstörung und weitere Einschränkungen des Blickfeldes dazu - das sind Fähigkeiten, die unerlässlich für sicheres Autofahren sind.

Kann ich nach zwei Bier noch fahren?

Pauschal kann man nicht sagen, wie viele alkoholische Getränke man sicher zu sich nehmen kann, ohne die Promillegrenze zu überschreiten. Laut bussgeldkatalog.org hängt das von einigen, individuellen Faktoren wie dem Geschlecht, dem Alter und dem Körpergewicht ab. Denn sie alle beeinflussen den Promillewert. Laut kenn-dein-limit.de ist ein Promillewert von 0,3 schnell erreicht: Bei einem 80 Kilogramm schweren Mann bei 0,5 Liter Bier. Und bei einer Frau, die 60 Kilogramm wiegt, bei 0,3 Liter Bier.

Ist man sich in einer bestimmten Situation unsicher, wie viele alkoholische Getränke man vor dem Autofahren zu sich nehmen darf, kann man den Promillerechner auf bussgeldkatalog.org nutzen. Dort gibt man das eigene Alter, Geschlecht, Gewicht, die Größe und die Art des alkoholischen Getränks an und bekommt einen Wert. Merkt man dabei, dass der eigene Promillewert 0,5 bereits übersteigt, dann heißt es warten: Pro Stunde baut der Körper etwa 0,1 Promille ab.

Was passiert, wenn ich zu viele Promille habe?

Ein Promillewert ab 0,5 gilt zunächst als Ordnungswidrigkeit, schreibt der ADAC. In dem Fall kann man mit Geldstrafen, Punkten in Flensburg und Fahrverboten rechnen. Die Länge des Fahrverbots, die Höhe des Bußgeldes und die Anzahl der Punkte hängt davon ab, wie oft man schon erwischt wurde. Die aktuellen Zahlen liegen laut bussgeldkatalog.org bei:

erstes Mal: 528,50 Euro, 2 Punkte und 1 Monat Fahrverbot

zweites Mal: 1053,50 Euro, 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot

drittes Mal: 1578,50 Euro, 2 Punkte und 3 Monate Fahrverbot

Die Promillegrenze von 0,5 bedeutet theoretisch, dass man sich bei einer Messung von 0,49 Promille durch die Polizei im legalen Bereich bewegt. Allerdings können schon ab 0,3 Promille Sanktionen verhängt werden, wenn man „den Verkehr gefährdet oder eine auffällige Fahrweise an den Tag legt“, schreibt bussgeldkatalog.org. Bei Gefährdung des Verkehrs ab 0,3 Promille wird bereits der Führerschein entzogen, es kommt zu Freiheitsstrafen oder Geldstrafen. Dasselbe gilt bei einem festgestellten Blutalkoholwert ab 1,1 Promille. Ab diesem Wert gilt das Autofahren unter Alkoholeinfluss als Straftat. Deshalb folgen: Führerscheinentzug, Freiheitsstrafe oder Geldstrafe.

Übrigens: Seit Juli 2024 ist eine Alkohol-Wegfahrsperre in allen Neuwagen in der EU verpflichtend.