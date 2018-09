Derzeit wird zwischen der Rheinbrücke Maxau und der A65 in Fahrtrichtung Landau/Ludwigshafen die Fahrbahndecke erneuert. Mindestens sechs Wochen sollen die Arbeiten am Wörther Kreuz insgesamt dauern und sorgen gerade in den Pendlerzeiten für Staus und Verzögerungen. Ein Unfall oder anderes unvorhergesehenes Ereignis sorgen schnell für Chaos auf der Hauptverkehrsader zwischen Baden und der Pfalz. Die derzeitige Fahrbahnsanierung könnte also ein Vorgeschmack auf die anderthalbjährige Sanierung der Rheinbrücke sein, die Ende Oktober beginnen soll. ka-news-Volontär stürzt sich für die Recherche selbst in den Berufsverkehr.

Die B10 bekommt zwischen der Rheinbrücke Karlsruhe-Maxau und der Anschlussstelle Wörther Kreuz in Fahrtrichtung Pfalz aktuell auf zirka 700 Meter eine neue Asphaltschicht. In zwei Baufelder unterteilt, sollen dabei die Fahrstreifen zur A65 in Richtung Ludwigshafen erneuert werden. Der für die Sanierungsmaßnahmen zuständige Landesbetrieb für Mobilität Rheinland-Pfalz spricht von einer "dringend notwendigen Maßnahme".

Die Arbeiten sollten ursprünglich gemeinsam mit den Ertüchtigungsarbeiten an der Karlsruher Rheinbrücke durchgeführt werden, diese verzögern sich jedoch, weil es Probleme bei der Herstellung des Spezialbetons gibt, bis Ende Oktober. Da die Arbeiten zur Fahrbahnerneuerung am Wörther Kreuz vor dem Winter abgeschlossen werden müssen, wurde die Sanierung des Abschnitts vorgezogen und getrennt von den Rheinbrückensanierung ausgeführt.

Vorgeschmack auf Verkehrschaos bei der Brückensanierung

Die Sanierung ist in zwei Bauabschnitte gegliedert. Im Ersten soll der linke, im zweiten der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Westen erneuert werden. Dann soll der Verkehr an dem entsprechenden Baufeld vorbei geleitet werden. Das geschieht in einer sogenannten 3+1-Verkehrsführung, erklärt das Landesamt für Mobilität.

Dabei wird eine Fahrspur auf die Gegenfahrbahn übergeleitet, während eine Fahrspur auf der Richtungsfahrbahn zur A65 verbleibt. Damit liegen also drei Fahrspuren auf der Fahrbahn Karlsruhe, eine auf der Fahrbahn Ludwigshafen. Die Spur in Richtung Pfalz wird je nach Bauabschnitt rechts oder links an dem jeweiligen Baufeld vorbei geführt.

Weniger Spuren bedeutet auch: Mehr Stau! Bis zu sechs Kilometer Stau oder stockender Verkehr sind in den Pendlerzeiten nichts Ungewöhnliches. Etwas ruhiger wird es in der Regel in den Abendstunden, wenn gegen 19 Uhr die meisten Berufspendler im Feierabend sind. Fährt man jedoch in den Hauptverkehrszeiten zwischen 7 und 9 und 16 und 18 Uhr, kann es passieren, dass von Karlsruhe raus schon auf der Südtangente nichts mehr geht und man über mehrere Kilometer im Stau steht.

So geht es einem Pendler, den ka-news am Bahnhof trifft und der inzwischen auf die Bahn umgestiegen ist. Er stand fast zwei Stunden im Stau, als es wegen eines Unfalls zu einem Rückstau über die komplette Südtangente kam. Nach der Auffahrt Wolfartsweierer Straße entschied er sich an der Ausfahrt Hauptbahnhof abzufahren, um über die Kriegsstraße zu fahren. Für den 4 Kilometer langen Abschnitt benötigte er knapp 50 Minuten. Insgesamt dauerte die Heimreise an diesem Tag über zwei Stunden.

Der Selbstversuch von Lukas Hiegle im Berufsverkehr

Um sich selbst ein Bild von der Situation zu machen, unternimmt ka-news-Volontär Lukas Hiegle den Selbstversuch: Sonst per Zug unterwegs, setze ich mich zur Hauptpendlerzeit ins Auto. Wenn ich bei Wörth auf die Autobahn fahre, empfangen mich bereits zwei Hinweistafeln mit gelben Blinklichtern, die auf Staugefahr hinweisen. Nur wenige Meter später kommt der Stau dann. Es ist kurz nach 7, der Verkehr von der A65 und der B9 aus Richtung Germersheim läuft am Wörther Kreuz zusammen, kurz zuvor wird aus der zweispurigen Fahrbahn ein Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe, auf dem anderen fährt der Gegenverkehr, der am Baufeld vorbeigeleitet wird.

Im Schleichmodus nähere ich mich der Rheinbrücke. Rund 25 Minuten Verzögerung habe ich, als ich am Arbeitsplatz in der Karlsruher Oststadt ankomme. Doch es soll ja noch der Heimweg anstehen.

Fahrtrichtung Pfalz wird zum Nadelöhr

Bei der Auffahrt zur Südtangente ist mal wieder zäh fließender Verkehr. Zu dieser Zeit, um kurz nach 16 Uhr, keine Seltenheit. Bis zum Rheinhafen läuft es dann auch ganz gut, doch ich sehe bereits die ersten Warnblinker und Bremslichter aus der Ferne. Einige hundert Meter weiter, auf Höhe Knielingen, komme ich dann zum Stehen - es geht fast 10 Minuten gar nichts! Mir wird schnell klar, die Frage ist nicht ob Stau ist, sondern wie weit sich der Verkehr zurück staut und wie lange es dauert.

Zur Brücke sind es von dieser Stelle noch etwa drei Kilometer, es geht wieder langsam voran. Auf dem Abschnitt, auf dem eigentlich ein Tempo von 100 Stundenkilometern erlaubt ist, stehen die Autos jetzt Stoßstange an Stoßstange. Am Ende benötige ich für die Strecke zwischen Rheinhafen und Wörther Kreuz zur Auffahrt A65 über eine dreiviertel Stunde - und das ohne Unfall! Leicht vorzustellen, welche Auswirkungen ein Unfall im Baustellenbereich hätte. Gerade die Stelle in Fahrtrichtung Karlsruhe, an der sich die Autos von der B9 auf der B10 einordnen, ist ein unfallträchtiger Punkt entlang des Nadelöhrs.

Unfälle im Stau sorgen für Chaos

Auch ka-news-Fotograf Alexander Hammer berichtet von Heimwegen, die schon deutlich über zwei Stunden gedauert haben. Grund dafür waren oft die befüchteten Unfälle im Pendlerverkehr. So kam es innerhalb des Staus zu Auffahrunfällen, bei denen nicht selten Fahrzeuge quergestellt wurden oder die provisorischen Leitplanken beschädigt oder verschoben wurden. Die Folge: Noch längere Verzögerungen für alle Autofahrer!

Bei der Rheinbrückensanierung, die mindestens anderthalb Jahre dauert und für die ein ähnliches Verkehrskonzept vorgesehen ist, muss auch mit Verkehrsproblemen wie aktuell gerechnet werden. Die zuständigen Behörden können keine Prognose abgeben, wie viel Zeit für Verzögerungen eingeplant werden muss.

Doch gerade in den Pendlerzeiten kann man sich während er Sanierung am Wörther Kreuz schon mal notwendige Geduld für die Rheinbrückensanierung holen. Außer man hat die Möglichkeit schon früh am Morgen mit der Arbeit anzufangen, um den Pendlerverkehr bestmöglich zu entgehen. Von dieser Möglichkeit berichtet ein anderer Pendler. Seine Firma habe so auf die Staus reagiert. Mich bestärken die Erfahrungen dabei, wenn es möglich ist, mit der Bahn über den Rhein zu fahren.