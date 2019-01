Grund zur Freude gibt es für den Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe: 1.067.810 Gäste konnte der Tierpark 2018 verzeichnen - nach Angaben der Stadt Karlsruhe in einer Pressemeldung ein neuer Rekord. Damit der Besucherstrom auch im neuen Jahr nicht abreißt, hat der Zoo für 2019 bereits neue Bauprojekte in Aussicht.

1.067.810 große und kleine Tierfreunde konnte der Zoo im vergangenen Jahr begrüßen. Bislang galt das Jubiläumsjahr 2015, in dem auch das Exotenhaus eröffnet wurde, mit 1.056.306 Zoogästen als besucherstärkstes Jahr. "Der Zoologische Stadtgarten ist ein Leuchtturm für die Stadt Karlsruhe, der eine enorme Strahlkraft selbst über die Grenzen Deutschlands hinaus hat", betont Baubürgermeister Daniel Fluhrer.

2017 wurde die Millionengrenze erst kurz vor Weihnachten erreicht, insgesamt waren es dann bis zum Jahresende 1.010.435 Zoogäste. 2018 konnte die einmillionste Besucherin schon rund einen Monat früher begrüßt werden, bis zum Jahreswechsel kam dann die Rekordzahl zustande. Damit habe man nicht gerechnet. Schließlich sei es für den Zoo ein Zwischenjahr ohne große Eröffnung gewesen, so Zoodirektor Matthias Reinschmidt.

Zoo bedeutend als Naherholungsraum

"Erfahrungsgemäß gibt es außerdem in Jahren mit einem langen, heißen Sommer starke Einbrüche in der Besucherstatistik, da die Menschen dann eher ins Freibad oder an den Baggersee gehen", berichtet der Zoodirektor. Während sich dieses Besucherverhalten bei anderen Zoos in Deutschland durchaus bemerkbar gemacht habe, sei in Karlsruhe gerade der heiße August mit mehr als 130.000 Zoogästen der stärkste Monat gewesen.

Klaus Weindel, stellvertretender Leiter des Gartenbauamts, führt das auf die Bedeutung des Zoos als Naherholungsraum zurück: "Die weitläufige Grünfläche mit viel Baumbestand und den großen Wasserflächen ist insbesondere in den heißen Sommermonaten ein wichtiger Ausgleichsraum zu den aufgeheizten Wohngebieten."

Neue Afrika-Anlage und Katta-Insel

Zoodirektor Reinschmidt rechnet nun damit, es mit der Rekordstatistik erneut unter die zehn besucherstärksten Zoos im deutschsprachigen Raum zu schaffen. "Gleichzeitig sehen wir es aber auch als Ansporn für die Zukunft, dieses Niveau, das vierte Jahr in Folge die Millionengrenze geknackt zu haben, zu halten."

Auch für 2019 ist laut Reinschmidt baulich wieder einiges im Zoo geplant: Neben der Fertigstellung der Elefantenanlage und der Eröffnung des Luchsgeheges soll mit dem Umbau der Afrikasavannen-Anlage begonnen und die Planungen für die Katta-Insel vorangetrieben werden.

Eine frühmorgendliche Tour durch den Karlsruher Zoo im Video: