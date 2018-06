Die Fußball-Weltmeisterschaft ist erst einen Tag alt, doch Wissenschaftler wollen Dank Algorithmen, Datenanalysen und künstlicher Intelligenz schon jetzt wissen, wer sich am 15. Juni in Moskau zum Weltmeister krönt. Kann die Löw-Elf den Titel von Brasilien verteidigen? Oder machen Spanien, Brasilien oder Frankreich das Rennen? Wissenschaftler vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wollten es wissen und haben sich auf die wissenschaftliche Suche gemacht.

Der Ball rollt, die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland ist im Gange. Am Sonntag greift Weltmeister Deutschland ins Turnier ein. Ob das auch noch nach dem WM-Finale von Moskau so sein wird, steht noch in den Sternen. Dank Datenbanken und Statistik wollen Wissenschaftler des KIT schon jetzt wissen, wer wahrscheinlich gewinnen könnte und wie es um die Siegeschancen von Deutschland bestellt ist. Außerdem beschäftigten sich die Experten damit, wie teuer es werden kann, das beliebte Fußball-Sammelbildalbum zu vervollständigen.

Deutschland kein Titel-Favorit für die Wissenschaftler

"Mit 82,3-prozentiger Wahrscheinlichkeit übersteht die deutsche Fußballnationalmannschaft die Gruppenphase und erreicht das Achtelfinale", sagt Professor Michael Feindt vom KIT. Allerdings liege die Wahrscheinlichkeit, dass Deutschland erneut Weltmeister werde nur bei 9,3 Prozent. Bessere Chancen auf den Sieg räumen die Wissenschaftler Brasilien (22,5 Prozent), Spanien (11,1 Prozent) und auch Vize-Weltmeister Argentinien (9,5 Prozent) ein.

Feindt ist Experte für die Analyse großer Datenmengen und beschäftigt sich mit maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz. Seine Firma Blue Yonder, eine Ausgründung des KIT, hilft Handelsunternehmen mit Lösungen, die auf Künstlicher Intelligenz basieren dabei, Kernprozesse wie die Disposition von Ware und die Preisgestaltung zu optimieren. Die Firma nutzt selbst erlernte Algorithmen, um Prognosen zu erstellen und Entscheidungen zu automatisieren.

"Am Ende entscheiden nicht messbare Unwägbarkeiten"

Für die Prognose haben er und sein Team die Software mit den Ergebnissen aller rund 38.000 historischen Länderspiele gefüttert und mit Variablen wie bisherige Anzahl der Siege oder Gegentore bei vergangenen Weltmeisterschaften angereichert. "Damit haben wir die WM eine Millionen mal simuliert und die Ergebnisse erhalten“, ergänzt Dr. Christian Haag, Physikabsolvent des KIT und Mitarbeiter in Feindts Team. "Natürlich entscheiden viele Unwägbarkeiten den Turnierverlauf, etwa Wetter, Verletzungen und Fehlentscheidungen – deshalb sind es letztlich nur Wahrscheinlichkeiten."

Wahrscheinlichkeit und Zufall spielen auch bei einem weiteren Thema, das die Fußballfans rund um die WM bewegt, eine Rolle. Der Mathematiker Professor Norbert Henze vom KIT hat ausgerechnet, wie teuer es werden könnte, wenn jemand sein Sammelalbum vollständig füllen möchte. "Um das Fußball-Sammelbildalbum zur Weltmeisterschaft zu vervollständigen, braucht es eigentlich nur 682 verschiedene Sticker, also knapp 137 Tütchen mit je fünf Stickern im Gesamtwert von rund 124 Euro", erklärt Henze.

Knapp 5.000 Sticker für 50-prozentige Chance

Allerdings werden die Sticker nach dem Zufallsprinzip eingetütet, sodass Sammler schnell viele Bilder mehrfach besitzen. Deshalb sei der finanzielle Aufwand für ein komplettes Album viel höher, so der Mathematiker. So müsste man laut dem Experten etwa 940 Tüten und damit etwa 4.700 Sticker kaufen, damit man eine 50-prozentige Chance auf ein komplettes Album hat. Investieren müsste man somit rund 850 Euro.

Soll die Chance bei 95 Prozent liegen, steigen die Gesamtkosten bei 1.295 benötigten Tüten auf 6.475 Stickern auf etwa 1.165 Euro. Henze rät deshalb dazu, sich mit möglichst vielen Sammlern zu vernetzen um fehlende Sticker untereinander einzutauschen. "Das ist deutlich günstiger!" Die in die obigen Zahlen einfließende Voraussetzung ist, dass jede mögliche 5-er-Auswahl der 682 Sticker statistisch gleich häufig vertreten ist und nicht einzelne Bilder seltener oder häufiger als andere“, erklärt der Mathematiker seine Berechnung.