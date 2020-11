vor 6 Stunden Carsten Kitter Karlsruhe Volksbank-Fusion: Karlsruhe und Baden-Baden Rastatt starten Sondierungsgespräche

Die Volksbank Karlsruhe und die Volksbank Baden-Baden Rastatt streben eine Fusion an: Beide Häuser haben in Abstimmung mit ihren jeweiligen Aufsichtsräten Ende letzter Woche, Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss aufgenommen. Dies gaben die beiden Genossenschaftsbanken am heutigen Dienstag während einer Presserunde in der Karlsruher Hauptfiliale bekannt.