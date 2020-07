vor 1 Stunde Melissa Betsch Karlsruhe Platz für Gewerbe und einen neuen Messplatz: So soll sich der Karlsruher Güterbahnhof entwickeln

Gleise so weit das Auge reicht - das ist der ehemalige Rangierbahnhof im Südosten von Karlsruhe. 1900 erbaut, hat er seine Funktion 2004 als großes Drehkreuz und Umschlagplatz verloren. Seitdem ist es um ihn wortwörtlich still geworden. In ihrem "Räumlichen Leitbild" hat die Stadt Karlsruhe allerdings Zukunftsvisionen für den Rangierbahnhof festgehalten - unter anderem könnte sich dort Gewerbe und sogar ein neuer Messplatz ansiedeln.