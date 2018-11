Wohnraum ist ein begehrtes Gut und in immer mehr Städten herrscht deshalb ein akuter Mangel an bezahlbarer Wohnfläche - auch Karlsruhe ist betroffen. Im November war die Fächerstadt Gastgeber des Deutschen Städtetages. Dort war der Wohnraummangel eines der zentralen Themen, über das die über 130 Vertreter des Städtetag-Verbands diskutierten. Dabei wies Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup zusammen mit Amtskollegen daraufhin, dass man nur vereint mit Bund und Land der Wohnungsknappheit Herr werden könne.

Der Zusammenschluss des Deutschen Städteverbands, dem insgesamt rund 3.400 Kommunen aus ganz Deutschland angehören, tagte im November in Karlsruhe und befasste sich unter anderem mit dem Thema Wohnraummangel - mit dem Ziel, die deutliche Lücke an bezahlbarem Wohnraum zu schließen.

Dass es immer weniger Wohnraum für Gering- und Normalverdiener gibt, stellt Bundesweit ein Problem dar. Gerade in Groß- und Universitätsstädten - Karlsruhe vereint beides - ist es für viele Menschen schwer, geeigneten Wohnraum zu finden.

Städtetags-Präsident und OB von Münster, Markus Lewe, sprach im Karlsruher Rathaus davon, dass es darum gehe, den Wohnungsbau zu erleichtern, den Mangel an Bauland zu beheben und den Anstieg von Preisen zu dämpfen. "Das können Bund, Länder und Kommunen nur gemeinsam mit der Bauwirtschaft lösen", führt Lewe die Problematik des Wohnungsmangels weiter aus.

Kommunen fordern nachaltige Förderung des Bundes

Rund 130 Oberbürgermeister und weitere Kommunalpolitiker erörterten bei den Gesprächen in Karlsruhe ihre Haltung zum Thema Wohnraummangel und das dieses Vorhaben gezielt zur Umsetzung kommen müsse. Für 2020 und 2021 sicherte der Bund eine Mitfinanzierung des sozialen Wohnungsbaus von jeweils einer Milliarde Euro zu. Mentrup und seine Amtskollegen Markus Lewe aus Münster und Ulrich Maly aus Nürnberg begrüßten die Zusagen als positives Signal, machten aber auch deutlich, dass diese über 2021 hinaus fortgesetzt werden müssten.

Protestaktion gegen Wohnungsnot Alle Bilder

Um dem Wohnraummangel endlich Herr zu werden, seien nach Angaben des Städtetages 400.000 neue Wohnungen jährlich nötig, alleine 80. bis 120.000 im Bereich Sozialwohnungen. Eine Analyse der Stadt Karlsruhe kam bereits 2016 zu der Prognose, dass, bei gleichbleibender oder steigender Bevölkerungszahl, bis 2030 10.000 neue Wohnungen benötigt werden.

Wohnraum in die Höhe? Für Karlsruhe eine Option

Die Städte entwickeln derzeit Baulandstrategien, geben Grundstücke preisreduziert ab und verankern Quoten für bezahlbare Wohnungen in städtebaulichen Verträgen. Maßnahmen die auch in Karlsruhe das Problem des knappen Flächenangebotes und hoher Grundstückspreise beseitigen sollen. "Wir setzen als Stadt in den letzten Jahren wieder auf eine aktivere Grundstückspolitik, indem wir am Markt schauen, wo auch private Anbieter Grundstücke oder Freiflächen verkaufen und versuchen diese zu erwerben", erklärt Mentrup.

Daher sei die Ankündigung des Bundes, künftig für preisgebundenen Wohnraum Flächen vergünstigt abzugeben, eine gute Chance, führte der OB weiter aus. In Bieterverfahren hätte man als Kommune meist nur wenig Chancen gehabt. Außerdem verweist Mentrup auf das kommunale Wohnraumförderungsprogramm, bei dem beispielsweise Bauherren belohnt werden, wenn sie günstigen Wohnraum schaffen.

In der Vergangenheit ist es in Karlsruhe gelungen, einige wenige Hochhausbauten in das Stadtbild zu integrieren, die dort sozial auch anerkannt sind. Teilweise seien diese Wohnungen sogar beliebter als in Wohnlagen mit weniger Geschossen. "Deshalb ist die Überlegung angebracht, zu schauen wo in der Stadt einzelne, höhere Wohnhäuser gebaut werden können. Dazu wurde eine Untersuchung in Auftag gegeben. Diese Ergebnisse werden aber erst 2019 vorliegen", erklärt das Stadtoberhaupt.

Darüber hinaus werden durch die städtische Volkswohnung zwischen 2017 und 2021 1.300 neue Wohnungen entstehen. Von denen sollen zwei Drittel bis Dreiviertel in einem preisgünstigen Segment liegen und so zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum beitragen, so Mentrup. "In diesem Jahr wurde bis Ende August Deutschlandweit der Bau von 234.400 Wohnungen genehmigt", erklärte Städtetagsvizepräsident Ulrich Maly am Rande der Pressekonferenz und verweist damit auf die steigende Zahl von bundesweit steigenden Baugenehmigungen.

ka-news Hintergrund: Am 13. und 14. November tagt der deutsche Städtetag in Karlsruhe. Der deutsche Städtetag vertritt aktiv die kommunale Selbstverwaltung. Er kümmert sich um die Interessen der Städte gegenüber der Bundesregierung, Bundesrat, Bundestag, Europäischer Union und zahlreichen Organisationen. Außerdem berät er seine rund 3.400 Mitgliedsstädte und informiert über bedeutsame Entwicklungen auf Kommunalebene. Ein zentrales Ziel des Verbandes ist die Sicherung der Handlungsfähigkeit der Städte. Desweiteren nimmt er durch Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen und Gesprächen mit dem Parlament und der Regierung Einfluss auf die Gesetzgebung.