vor 23 Stunden Julia Wessinger Karlsruhe Wohnraum, Pflegeheim und Kita: Das soll auf dem Areal Nancystraße passieren

In vielen Stadtteilen Karlsruhes soll sich in Zukunft was tun: Auch die Nordweststadt wird sich nach den aktuellen Plänen der Stadtverwaltung baulich stark verändern. Was die Pläne rund um das Areal Nancystraße und Co. genau beinhalten, haben wir uns in einer Artikelserie angeschaut.