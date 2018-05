30.04.2018 07:00 Julia Wessinger Karlsruhe Stadtteil ohne richtige Mitte: Stadt nimmt Entwicklung der Nordweststadt ins Visier

In vielen Stadtteilen Karlsruhes soll sich in Zukunft was tun: Auch die Nordweststadt wird sich nach den aktuellen Plänen der Stadtverwaltung baulich stark verändern. Was die Pläne rund um eine attraktive Stadtteilmitte und Co. genau beinhalten, haben wir uns in einer Artikelserie angeschaut.