vor 22 Stunden Heike Schwitalla Karlsruhe zeigt Entgegenkommen: Pläne für den "Säuterich" wurden modifiziert

Über das neue Karlsruher Wohngebiet, das in Durlach-Aue auf dem Areal "Oberer Säuterich" entstehen soll, informierte die Stadt am Mittwoch interessierte Bürger in der Durlacher Karlsburg. Vor den Vorträgen der Experten gab es die Möglichkeit, sich in einer Ausstellung einen ersten Eindruck über das Bauvorhaben zu machen.