Die EnBW New Ventures beteiligen sich mit 10 Millionen Euro am Münchner Start-up Cleverciti Systems. Damit soll die Technologie des jungen Unternehmens, die den Parkraum in Städten besser nutzbar macht und Suchfahrten vermeidet, vorangebracht werden.

Die Wachstumsfinanzierung von 10 Millionen Euro wird außerdem dazu verwendet, der starken Nachfrage nachzukommen und die weltweite Präsenz auszubauen. "Wir freuen uns, EnBW New Ventures als neuen Investor an Bord zu haben, der unsere Vision teilt, die treibende Kraft im Smart Parking- und Smart City-Umfeld zu werden.", sagt Cleverciti Systems-Chef Thomas Hohenacker. Diese Finanzierungsrunde ermögliche Cleverciti Systems einen schnellen Ausbau der Aktivitäten in den USA, Europa und weiteren internationalen Märkten.

Exakte Parkdaten in Echtzeit

Clevercitis hochpräzise Overhead-Sensoren für Straßenparkplätze- sowie Außenparkflächen und die geschützte Detektionssoftware liefern in Echtzeit exakte Parkdaten. Die an Straßenbeleuchtung oder Fassaden angebrachten Sensoren scannen im Sekundentakt die Parkplätze entlang der Straßen und senden Echtzeitdaten über die Belegung an Parkplatzbetreiber, Parkleitsysteme und via Smartphone-App auch direkt an Autofahrer.

"Gemäß unserer eigenen unternehmerischen Tradition investieren wir weltweit in die Entwicklung von disruptiven Lösungen, die eine positive und nachhaltige Wirkung auf die Gesellschaft haben. Cleverciti Systems hat uns mit ihrer hohen Kompetenz in diesem Bereich gezeigt, dass sie dies können - sowohl durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung der Technologie als auch durch erfolgreiche Umsetzung von Parkmanagementlösungen für Parkplatzbetreiber und Autofahrer", sagt Olivier Périer, Geschäftsführer von SPDG, dem bestehenden Investor.

"Engagement und Fachwissen des Cleverciti-Teams unter der Leitung von Thomas Hohenacker sowie die Leistungen, die in den letzten zwei Jahren zusammen mit SPDG erreicht wurden, haben uns beeindruckt", so Crispin Leick, Geschäftsführer der EnBW New Ventures.