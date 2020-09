Shoppen trotz Corona - das soll vom 24. Oktober bis 1. November auf der offerta möglich sein. Die Einkaufsmesse wird in diesem Jahr unter umfangreichen Hygienemaßnahmen stattfinden. Was Besucher der Messe Karlsruhe beachten müssen - hier gibt es alle Regeln im Überblick.

Die Planung der offerta basiert auf der Verordnung Messen der Landesregierung vom 14. Juli, die Messen unter Einhaltung der notwendigen Schutz- und Hygienemaßnahmen ab dem 1. August möglich macht. "Wir stehen in ständigem Austausch mit den Behörden, um die offerta auch in diesem Jahr zu einer Plattform der Region zu machen, bei dem sich alle Teilnehmenden wohlfühlen", sagt Projektleiterin Melanie Seger in einer Pressemitteilung der Messe Karlsruhe.

Diese Regeln gelten beim Besuch der offerta:

Ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden.

Ein Mund-und-Nasen-Schutz muss im Innenraum getragen werden. Ausnahme: Wenn ein fester Sitzplatz eingenommen wird, etwa im gastronomischen Bereich oder am Messestand eines Ausstellers.

Eine Mindestfläche von sieben Quadratmetern pro Besucher, bezogen auf die für diese zugänglichen Flächen, darf nicht unterschritten werden. Bei der offerta können somit bei einer Gesamtfläche von 88.000 Quadratmeter pro Tag 12.000 Besucher zugelassen werden.

Zur Umsetzung der Besucherbeschränkungen wird es Einlasskontrollen vor Ort geben. "Dichtes Gedränge in den Messegängen wird es in diesem Jahr nicht geben", so Tobias Pauli, technischer Projektleiter der Messe Karlsruhe.

Tickets gibt es ausschließlich online, "wodurch die Registrierung der Besucher gesichert und die Nachverfolgung der Kontakte gewährleistet wird".

Weitere Maßnahmen sind vorgegebene Laufwege und die Verbreiterung der Gänge auf fünf Meter. An Knotenpunkten, an denen es zu Schlangenbildungen und vermehrtem Besucheraufkommen kommen kann, werden Abstands- und Bodenmarkierungen angebracht.

Moderne Lüftungsanlagen, die höchstmöglich mit Außenluft betrieben werden, sollen eine durchgehende Belüftung gewährleisten. Bis auf die Brandschutztüren bleiben zudem alle Hallenzugänge im Besucherumlauf dauerhaft geöffnet.

Türklinken und Handläufe werden laut der Messe Karlsruhe in hoher Taktung gereinigt und den Besuchern stehen ausreichend Handwasch- und Desinfektionsmöglichkeiten zur Verfügung.

Das Außengelände wird um mehr als 30.000 Quadratmeter erweitert. Dort muss kein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Sollte die direkte Kommunikation mit einem Aussteller länger als 15 Minuten andauern und kein Mindestabstand eingehalten worden sein, müssen sich die Besucher erneut registrieren. Das erfolgt mittels QR Code und eigenem Handy.