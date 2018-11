vor 16 Stunden Rheinstetten Polizistin ist schönste Frau Baden-Württembergs - Ein Karlsruher ist schönster Mann

Die neue Miss Baden-Württemberg ist eine Polizistin und heißt Nadine Berneis. Sie ist 28 Jahre alt und kommt aus Stuttgart. Berneis gewann am Mittwochabend den Wettbewerb am Rande einer Verbrauchermesse in Rheinstetten bei Karlsruhe.