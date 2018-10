25.10.2018 09:10 Karlsruhe Karlsruher Verbrauchermesse "offerta": Breitgefächertes Programm mit Jobmesse und Craftbeer

Am Samstag, 27. Oktober schlägt die Verbrauchermesse 'offerta' wieder in Karlsruhe auf. Mit der Region in den Dialog treten und in der eigenen Heimat immer wieder Neues entdecken, lautet der Themenschwerpunkt in diesem Jahr. Bis zum 4. November werden an neun Tagen über 830 Aussteller die Messe in ein Einkaufsparadies mit breitgefächertem Angebot und zahlreichen Events bereichern, kündigt die Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KME) an.