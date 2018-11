Die 'Offerta' 2018 ist vorbei und die Aussteller zeigen sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Einkaufs- und Erlebnismesse, die sich laut Veranstalter, der Karlsruher Messe und Kongress GmbH (KMK) als verkaufsstarke Plattform mit Qualität bewiesen hat.

Rund 140.000 Besucher kamen zur 46. offerta in die Karlsruher Messehallen, geht aus einer Pressemeldung hervor. Nach KMK-Angaben stieg die Zahl der voll und ganz zufriedenen Besucher. 95 Prozent der Besucher werden die Messeveranstaltung weiterempfehlen. Das habe eine Umfrage unter den Besuchern ergeben. Mit nur etwa zwölf Prozent Erstbesuchern ziehe die offerta zudem ein treues Publikum an, teilt die KME in ihrem Abschlussbericht an die Presse mit.

Das Thema Gesundheit stand dabei besonders hoch im Kurs: Jeder dritte Besucher bekundete Interesse an den Gesundheitsangeboten. Die neu gestaltete Vortragsreihe der Medizinakademie des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) kam besonders gut an. Ärzte und Professoren aus der Region haben in Vorträgen zu verschiedenen Themen rund um Herz, Augen oder Hauterkrankungen informiert.

'Goodie-Bag' zahlreich in Anspruch genommen

Nach einem ersten Testlauf im vergangenen Jahr wurde das digitale Gutscheinheft der offerta in diesem Jahr besonders gut angenommen: Insgesamt haben sich 7.012 Nutzer registriert. Im Vorjahr waren es gerade einmal 1.274. Den Nutzen des Goodies-Bags bestätigten der KMK auch einige Händler. Rabattcoupons, Rücktauschaktion und andere Vorteile wurden von den Besuchern in Anspruch genommen und sorgten für volle Stände bei den Händlern.

Im kommenden Jahr soll die offerta zwischen dem 26. Oktober und 3. November 2019 in den Karlsruher Messehallen erneut zum Schaufenster der Region werden.