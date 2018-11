Vom 27. Oktober bis 4. November kann in der Messe Karlsruhe wieder eingekauft werden, denn die Verbrauchermesse offerta ist zurück. In einer Pressemitteilung kündigen die Veranstalter ein breitgefächertes Angebot und zahlreiche Events für die ganze Familie an.

An neun Tagen präsentiert die offerta über 830 Aussteller aus den Branchen Freizeit und Mobilität, Bauen und Informieren, Leben und Wohnen sowie Einkauf und Genuss. Dabei präsentieren die Aussteller die neuesten Trend ihrer Branche. Im offerta Winterland warten, neben der Langlaufloipe und den rustikalen Holzhütten, eine Eislaufbahn sowie eine neue, sportliche Attraktion auf die offerta-Besucher: Mit sogenannten "Fatbikes" kann ein wackeliger Parcours aus Holzstämmen und -hindernissen bewältigt werden.

An einzelnen Tagen wird es zudem Thementage mit speziellen Programmpunkten und Aktionen geben. So wird es beispielsweise am 31. Oktober der "Freundinnentag" geben, der mit speziellen Angeboten und Schnäppchen für einen ausgelassenen Shoppingtag mit der besten Freundin locken soll. Am selben Abend finden die Wahlen von Miss und Mister Baden-Württemberg 2019 statt.

Sonderausstellungen von Bier und Backwaren

Die Veranstalter haben einige Neuerungen im Gepäck: Erstmals soll es am Freitagabend, den 2. November einen musikalischer Abend geben, der vom Musikhaus Schlaile präsentiert und zwischen 17 und 19.30 Uhr stattfinden soll. Einen Tag später soll das große Finale des offerta Music Awards stattfinden, bei dem die Gewinner aus drei Vorrunden gegeneinander antreten.

In diesem Jahr wird es in der dm-arena, die sich den Themen Einkauf & Genuss widmet, erstmals zwei wechselnde Sonderschauen geben. Zunächst am ersten offerta-Wochenende (27. und 28.Oktober) die Sonderschau "Backen & Naschen", bei der es zahlreiche Backutensilien und Naschereien geben soll. An den letzten vier Tagen (1.- 4. November) gibt es eine Sonderschau zu Craft Bier, die zahlreiche Mikrobrauereien in der dm-arena eine Plattform für das gebraute Hopfengetränk bietet.