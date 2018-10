Ein Highlight der offerta – die Einkaufs- und Erlebnismesse für die ganze Familie (27. Oktober bis 4. November), ist die Wahl von Miss und Mister Baden-Württemberg 2019. Die Miss Germany Corporation sucht live auf der Hauptbühne in der Aktionshalle der Messe Karlsruhe die Schönsten aus Baden-Württemberg. Am Mittwoch (31. Oktober) entscheidet sich ab 17.30 Uhr, welche Kandidaten die Jury überzeugen können und sich den Titel für 2019 sichern.

In zwei Durchgängen gehen die Titelanwärter über den Catwalk und geben vor Publikum und Jury ihr Bestes, zeigen sich in Bewegung oder in Pose. Im ersten Durchgang präsentieren sich die Teilnehmer elegant in Abendmode und stellen sich in einem kurzen Interview vor. Im zweiten Durchgang treten die sie dann in einem sommerlichen Look auf die Bühne. Als musikalisches Highlight tritt die Band Amy Sue & Friends auf. Mit ihrem Programm aus Soul, Funk und Pop sorgen sie für ausgelassene Stimmung. Die Aktionshalle ist an diesem Tag bis 21 Uhr geöffnet.