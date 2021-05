vor 27 Minuten Karlsruhe/Baden-Baden Mitglieder stimmen zu: Volksbanken aus Karlsruhe und Baden-Baden fusionieren

Die Volksbank Karlsruhe und die Volksbank Baden-Baden Rastatt bündeln rückwirkend zum 1. Januar 2021 ihre Kräfte zur "Volksbank Karlsruhe Baden-Baden". "Dies haben die Mitgliedervertreter beider Häuser in ihren jüngsten ordentlichen Versammlungen am Montag, 10. Mai, in Baden-Baden und am Dienstag, 11. Mai, in Karlsruhe mit überzeugendem Votum beschlossen", wie es in einer Pressemitteilung der Volksbank heißt.