Gute Nachrichten für Messeliebhaber: Die Offerta Karlsruhe findet statt! Vom 24. Oktober bis zum 1. November werden sich regionale und überregionale Unternehmen in den Messehallen präsentieren - aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr analog und digital.

Die geänderte Corona-Landesverordnung hat es möglich gemacht: Die Offerta kann auch in diesem Jahr stattfinden - trotz der Pandemie. Das wird angesichts der besonderen Umstände allerdings etwas anders aussehen als die Jahre zuvor: Die Veranstalterin, die Messe Karlsruhe, "arbeitet mit Hochdruck daran, eine innovative Verbindung von Vor-Ort- sowie Online-Formaten zu ermöglichen", heißt es in einer Pressemeldung. Die unterschiedlichen Messehallen sollen so auch digital erlebbar gemacht werden.

Aufgrund der Pandemie wird es ein umfangreiches Hygienekonzept geben. So wird die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Besucher "auf das Verhältnis der zur Verfügung stehenden Fläche" reduziert sowie die Gangbreiten deutlich erweitert.

Desinfektionsmöglichkeiten sollen zudem bereitgestellt werden, auch muss jeder Besucher einen Mundschutz tragen. Tickets können ab dem 1. September online gekauft werden, ein Verkauf vor Ort wird es nicht geben.