vor 1 Stunde Essen 20 Karstadt-Sports-Filialen sollen schließen - auch in Karlsruhe?

62 Niederlassungen will der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof dicht machen - die Standorte sind seit Freitag bekannt. Karlsruhe ist nicht darunter. Doch außerdem sollen auch 20 Filialen von Karstadt Sports geschlossen werden: Welche, das wird in den kommenden Tagen bekannt. Auch in der Fächerstadt gibt es eine Niederlassung.