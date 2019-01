vor 1 Stunde Heike Schwitalla Karlsruhe Die große Suche nach dem Traumjob: "Die Messe Einstieg Beruf ist ein erster Schritt in Sachen Berufswahl"

Das kennt sicherlich jeder: Was mache ich nach der Schule? Welchen Beruf möchte ich lernen? Soll ich studieren gehen oder eine Ausbildung machen? Da könnte man nun die Eltern um Rat fragen oder sich auf einer Jobmesse über die unzähligen Möglichkeiten informieren. Etwa auf der "Einstieg Beruf", die am Samstag ab 10 Uhr in der Messe Karlsruhe ihre Tore öffnet. IHK-Präsident Wolfgang Grenke weiß, warum solche Berufsmessen so wichtig sind und wie sie bei den Jugendlichen ankommen.