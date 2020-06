Die Ikea-Filiale in Karlsruhe befindet sich im Endspurt: Ein neues Eröffnungsdatum gibt es allerdings immer noch nicht. Am 9. Juli sollte es eigentlich soweit sein, doch Corona verzögerte den Bauablauf. Wie läuft es derzeit auf der Baustelle?

"Wir bauen aktuell an der Fertigstellung der Fassade und der Außenanlagen", so Sprecherin Simone Settergren auf ka-news.de-Nachfrage, "zudem sind wir an den Sachverständigenabnahmen für technische und sicherheitsrelevante Anlagen, zum Beispiel für Lüftung und Klima."

Im Möbelhaus wird die Einrichtung der Möbelausstellung vorbereitet und die Musterzimmer gestaltet. Erste Artikel werden aktuell in der Markthalle platziert: Mitnahme-Ware wie Kerzen, Servietten oder Geschirr liegen für die baldigen Käufer bereit.

Im Zuge der Ansiedlung werden 300 bis 350 Arbeitsplätze geschaffen, vorwiegend lokal. An der Realisierung des Projekts wurde fast 20 Jahre gearbeitet. Vor Baubeginn musste Ikea rund 1,5 Jahre Verzögerung hinnehmen, Ursache dafür war das "schwierige" Gelände. Dieses war mit Altlasten verunreinigt. Insgesamt hat Ikea über 100 Millionen Euro investiert, 80 Millionen entfallen allein auf den Bau und Innenausbau.

Wann die neue Filiale in Karlsruhe genau eröffnet wird, darüber schweigt sich Ikea noch aus.