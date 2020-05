Ikea wollte seine Filiale am 9. Juli eröffnen - doch daraus wird nichts. Auf der Baustelle sorgt die Corona-Pandemie für Einschränkungen. "Pläne, die heute erstellt werden, müssen gegebenenfalls morgen wieder angepasst werden", heißt es gegenüber ka-news. Ein neues Datum für die Eröffnung gibt es daher nicht.

"Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiter, Partner und Dienstleister haben für Ikea stets höchste Priorität. Um diese zu schützen, erfüllen wir alle erforderlichen Sicherheits- und Hygienemaßstäbe auch auf unserer Baustelle zum Neubau des IKEA Einrichtungshauses", so Ikea-Sprecherin Simone Settergren. Man nehme die aktuelle Situation um Corona sehr ernst, beobachte die Lage genau und stehe in engem Austausch mit Behörden und der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Hohe Dynamik in aktueller Situation

Seit Ende der Osterfeiertage arbeiten alle Firmen wieder vor Ort auf der Baustelle an der Durlacher Allee, im Mai soll die Inneneinrichtung starten. Dazu gehören zum Beispiel einzelne Musterzimmer. Nach Plan läuft es im Außenbereich: Die Umgestaltung der Straßenbereiche rund um Ikea am Weinweg geht ohne Verzögerungen voran.

"Wegen der hohen Dynamik der aktuellen Situation ist uns bewusst, dass Pläne, die heute erstellt werden, gegebenenfalls morgen wieder angepasst werden müssen", so Ikea, "aus diesem Grund können wir aus heutiger Sicht noch keinen neuen, konkreten Eröffnungstermin nennen."

Im Zuge der Ansiedlung werden 300 bis 350 Arbeitsplätze geschaffen, vorwiegend lokal. An der Realisierung des Projekts wurde rund 20 Jahre gearbeitet. Vor Baubeginn musste Ikea rund 1,5 Jahre Verzögerung hinnehmen, Ursache dafür war das "schwierige" Gelände. Dieses war mit Altlasten verunreinigt. Insgesamt hat Ikea über 100 Millionen Euro investiert, 80 Millionen entfallen allein auf den Bau und Innenausbau.