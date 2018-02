Karlsruhe bereitet das umliegende Straßennetz auf die Ikea-Ansiedlung am Weinweg vor. Geplant sind neue Fahrstreifen, um die Verkehre um das Ikea-Gelände ohne größere Staus abwickeln zu können. Im Mai starten die Bauarbeiten in der Gerwigstraße, welche nach erfolgreichem Umbau Ende 2018 als Umleitung während der Umbauphase des Weinwegs und der Durlacher Allee dienen soll.

Mitte März soll der Eröffnungstermin für Ikea in Karlsruhe feststehen - momentan arbeitet der Möbelriese noch an einer aktuellen Zeitschiene. Ein schwieriger Baugrund hatte die vorbereitenden Bauarbeiten auf dem Gelände verzögert und den Zeitplan um mindestens ein Jahr verschoben. Ursprünglich sollte der Bau bereits Mitte 2017 starten.

Erste Baustellen ab Ende Mai

Die Stadt Karlsruhe beginnt derweil mit dem Umbau auf den Straßen rund um das Ikea-Gelände: Vier Kreuzungen müssen an die zu erwartenden Verkehre angepasst werden. Das Möbelhaus wird zahlreiche neue Kunden anziehen. Die Stadt kalkuliert 9.000 zusätzliche Autos montags bis donnerstags sowie rund 10.000 Autos freitags und 14.000 Autos samstags - ein Plus von 14 Prozent am gesamten Verkehrsaufkommen. Das Straßennetz am Weinweg soll hierfür fit gemacht werden.

Ende Mai werden zunächst die Fahrspuren in der Gerwigstraße zwischen Ostring und Weinweg umgebaut. Für die neuen Fahrstreifen werden Teile des Straßenraums gesperrt, Autofahrer müssen sich auf Umleitungen und Einschränkungen einstellen.

Vollbildanzeige der Karte

Die Stadt will bei den anstehenden Umbauten zeitgleiche Eingriffen in die Gerwigstraße und die Durlacher Allee vermeiden. Die Gerwigstraße soll gegen Ende des Jahres zur leistungsfähigen Verkehrsachse umgebaut sein und als Umleitungsstrecke für die Durlacher Allee dienen. Ab Frühjahr 2019 müssen sich Autofahrer dort auf Fahrstreifensperrungen einstellen.

Gerwigstraße: U-Turn und zusätzliche Fahrstreifen

Insgesamt plant Ikea zwei Zufahrten und zwei Abfahrten auf das Gelände: Eine kombinierte Zu- und Abfahrt ist in der Gerwigstraße vorgesehen. Eine reine Zufahrt wird es auf der Durlacher Allee sowie eine reine Abfahrt in den Weinweg geben. In der Gerwigstraße wird Zu- und Abfahrt nur über Rechtsabbiegen auf das Gelände und Ausfahrt nach Rechts möglich sein. Am Knotenpunkt mit dem Weinweg wird ein neuer U-Turn zum Wenden gebaut.

An der Kreuzung Gerwigstraße/Ostring entsteht ein zusätzlicher Linksabbiegestreifen, ein eigener Rechtsabbiegestreifen und eigener Geradausstreifen in östliche Gerwigstraße nach Westen. Radfahrstreifen sind auf beiden Seiten vorgesehen.

Ende 2018: Umbau Weinweg

Im Anschluss daran, voraussichtlich ab Ende des Jahres, verlagert sich die Baustelle auf den Straßenraum im Weinweg zwischen Gerwigstraße und Durlacher Allee in Fahrtrichtung Durlacher Allee. Am Weinweg wird sich eine Ikea-Ausfahrt befinden: Von dieser ist die Weiterführung eines dritten Fahrstreifens in Richtung Durlacher Allee geplant.

Frühjahr 2019: Umbau Durlacher Allee

Umbaumaßnahmen im Straßenraum der Durlacher Allee sind ab Frühjahr 2019 geplant, das bestätigt die Stadt gegenüber ka-news. An der Durlacher Allee wird die zweite Ikea-Zufahrt entstehen. Drei Bäume werden hierzu gefällt, der Radweg entlang der Allee in Richtung Westen verschwenkt werden.

An der Kreuzung Durlacher Allee/Weinweg wird eine zweite Linksabbiegerspur in den Weinweg angelegt. Für die Verbreiterung der Durlacher Allee muss die Stadt an der Böschung zum ESG Frankonia-Gelände arbeiten. Einige Bäume werden weichen müssen. Der straßenbegleitende Radweg bleibt erhalten.

Weiterhin soll die Fußgängerinsel vergrößert werden: Die östliche Insel wird von 110 Qaudratmetern auf 55 Quadratmeter halbiert. Die westliche Insel wird verfünffacht - von 20 auf 100 Quadratmeter.

Geplant ist auch ein barrierefreier Ausbau der Weinweg-Haltestelle. Dieser soll Mitte 2019 beginnen. Die Bauarbeiten sind für vier bis sechs Monate angesetzt. In dieser Zeit soll es eine provisorische Haltestelle "Weinweg" für die Straßenbahnfahrgäste geben.

An der Kreuzung Ostring/Durlacher Allee ist an der nördlichen Zufahrt ein vierter Fahrstreifen als kombinierter Geradeaus-/Rechtsabbiegestreifen geplant. Hierzu müssen drei Bäume entfernt werden, ein Ersatz ist auf dem Grünstreifen vorgesehen.

Verkehrschaos? Das sagt Ikea zur Planung

Bezüglich der Verkehrsplanung heißt es von Ikea im offiziellen Bürgerforum auf ka-news: "Wir sind uns bewusst, dass unsere Ansiedlung zu mehr Verkehr in der Durlacher Allee führen wird - deshalb haben wir gemeinsam mit der Stadt Karlsruhe ein Konzept entwickelt, damit der Verkehr auch nach unserer Eröffnung gut fließt und keine Staus entstehen. Wir werden zahlreiche Verbesserungen in der Straßenführung vornehmen, wie etwa neue Fahr- und Abbiegespuren und geänderte Ampelschaltungen."

Was sagt die Stadt?

Die Stadt befürchtet keine "dramatischen Situationen" und sieht sich mit den ergänzenden Ausbauten bei den Fahrspuren gut aufgestellt für den Ikea-Verkehr. Im Vorfeld der Entscheidung über die Ansiedlung wurde ein Verkehrsgutachten erstellt. Dieses berücksichtigt nicht den öffentlichen Nahverkehr, sondern geht davon aus, dass 95 Prozent der Kunden mit einem privaten Auto anreisen. Daraufhin wurde die Anpassung und Erweiterung der Straßenführung beschlossen.

Das Stadtoberhaupt äußerte sich zur Verkehrssituation im Dezember 2016 bei der Gemeinderatssitzung, als es um die Zustimmung zum Bebauungsplan ging, wie folgt : "Wären wir als Verwaltung der Meinung, dass die Verkehre nicht bewältigbar wären, würden wir Ihnen diesen Vorschlag gar nicht machen. Das möchte ich auch noch einmal deutlich machen. Natürlich gehört es auch zum Ikea-Feeling ein bisschen dazu. Sonst würden nicht immer viele Tausende ausgerechnet zu den Zeitpunkten kommen, wo sie wissen, dass alle anderen Tausend auch kommen, dass man dann vor der Einfahrt oder Ausfahrt einmal im Stau steht. Aber wir sind der Meinung, dass wir das gut verantworten können, was wir Ihnen vorschlagen."

Der Artikel wurde nachträglich bearbeitet.