06.06.2018 13:45 Karlsruhe Ikea in Karlsruhe: Jetzt sind die Straßen rund um den Neubau dran

Wenn in Zukunft der Ikea in Karlsruhe eröffnet, muss dafür noch einiges im Vorfeld getan werden. Vor Baubeginn muss die öffentliche Erschließung angepasst werden. Damit beginnt der schwedische Möbelriese bereits am 14. Juni. Los geht es mit dem Straßenumbau in der Gerwigstraße und im Weinweg.