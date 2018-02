vor 7 Stunden Corina Bohner Karlsruhe Ikea in Karlsruhe: Eröffnungstermin könnte sich weiter verschieben

Der Eröffnungstermin für den neuen Ikea in Karlsruhe könnte sich erneut verschieben: Wie das Unternehmen bestätigt, hat die Entsorgung von Altlasten auf dem Gelände zu Terminverzögerungen geführt. Aktuell arbeitet der schwedische Möbelriese an einer finalen Zeitschiene für den Neubau. Der Spatenstich soll allerdings noch in diesem Jahr erfolgen.