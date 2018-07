Der schwedische Möbilgigant kommt nach Karlsruhe, das ist schon lange beschlossene Sache. Damit Ikea in etwa zwei Jahren eröffnen kann, rollen auch schon die Bagger am Weinweg. Nun gibt es einen Info-Nachmittag, bei dem Bürger ihre Fragen stellen können und das Möbelhaus aktuelle Pläne vorstellt.

Schon seit einigen Wochen tut sich was, an der Ikea-Großbaustelle an der Durlacher Allee. Die Maßnahmen für die Erschließung an der Gerwigstraße und am Weinweg haben begonnen. Ab Herbst ist dann auch die Durlacher Allee dran. Auf dem Grundstück laufen laut Pressemitteilung von Ikea schon jetzt die Arbeiten für das Fundament.

Von Anfang an hat das Möbelhaus aus Schweden versucht, die Bürger über das Bürgerforum und Infoveranstaltungen mit einzubeziehen und sich ihre Sorgen und Ängste angehört. Auch am Donnerstag, 12. Juli, gibt es erneut einen Bürgernachmittag in der Karlsruher Südstadt. "Transparenz und der Dialog mit den Menschen vor Ort sind uns sehr wichtig", so Ikea-Projektmanagerin Nicole Schaffelder.

Infos auch von Seiten der Stadt

Bei dieser Infoveranstaltung im Südwerk werden die aktuellen Planungen und das Verkehrskonzept erläutert. Auch Baubürgermeister Michael Obert, Mitarbeiter aus dem Tiefbauamt und Verkehrsplaner der Stadt werden an diesem Nachmittag Rede und Antwort stehen.

Laut eigener Aussage beschäftigt Ikea beim Bau der Karlsruher Filiale keinen Generalunternehmer, sondern schnürt kleinere Pakete für die einzelnen Gewerke und berücksichtigt bei der Ausschreibung besonders lokale und regionale Handwerksbetriebe. Damit möchte der Möbelriese den ortsansässigen Mittelstand stärken.

Für Fragen, Anregungen und Diskussionen hat Ikea auf ka-news.de ein Bürger-Onlineforum eingerichtet: www.ka-news.de/ikea-karlsruhe-buergerforum/